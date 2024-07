Ab Frei­tag, 19. Juli, bie­tet die RW21 Stadt­bi­blio­thek den Som­mer­le­seclub „Lesen was geht“ für Kin­der zwi­schen sechs und zwölf Jah­ren an – mit einem Lese­ta­ge­buch, in dem die Teil­neh­men­den krea­tiv wer­den kön­nen, Aktio­nen zum Mit­ma­chen und Gewin­nen und jeder Men­ge Lese­stoff. Am Ende gibt es eine Abschluss­ver­an­stal­tung, bei der der Kin­der­buch­au­tor Chris­ti­an Selt­mann vom Mons­ter-She­riff berich­tet und die Kin­der ein Hör­spiel mit­ge­stal­ten kön­nen. Teil­neh­men kön­nen die Kin­der allein, aber genau­so gut mit dem bes­ten Freund oder der gan­zen Fami­lie. Los geht’s am Frei­tag, 19. Juli, mit einem viel­fäl­ti­gen Medi­en­tisch und vie­len bun­ten Luft­bal­lons in der Kin­der­bi­blio­thek. Eine Anmel­dung ist von die­sem Tag bis Mit­te August in der Kin­der­bi­blio­thek mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es dem­nächst auf www​.stadt​bi​blio​thek​.bay​reuth​.de.