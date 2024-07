Im Juli 2014 öff­ne­ten sich die Türen der Pra­xis für Inne­re Medi­zin mit den Schwer­punk­ten Gas­tro­en­te­ro­lo­gie und Kar­dio­lo­gie in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt. In die­sen 10 Jah­ren wur­den eine Viel­zahl von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten behan­delt und teil­wei­se auch an das Kli­ni­kum Lich­ten­fels zur Wei­ter­be­hand­lung über­wie­sen. Das Team hat sich über die­se lan­ge Zeit ste­tig wei­ter­ent­wi­ckelt. Nur so war es mög­lich, allen Pati­en­ten qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Leis­tun­gen anzu­bie­ten, die sich stets an dem aktu­el­len Stand der moder­nen Medi­zin ori­en­tie­ren. Wir bedan­ken uns bei allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Ärz­ten ohne deren Hil­fe all dies nicht mög­lich gewe­sen wäre, sowie bei unse­ren Pati­en­ten für Ihr lang­jäh­ri­ges Ver­trau­en. Sie errei­chen uns Mon­tag 07.30 Uhr – 17.30 Uhr, Diens­tag 07.30 Uhr – 16.30 Uhr, Mitt­woch 07.30 Uhr- 15.00 Uhr, Don­ners­tag 07.30 Uhr – 16.30 Uhr, Frei­tag 07.30 Uhr – 12.00 Uhr. Ter­min­ver­ein­ba­run­gen unter der Tele­fon­num­mer 09571–7550560 oder auch ger­ne per E‑Mail mvz-​lif-​innere@​regiomed-​kliniken.​de