Es gibt erheb­li­che Beschwer­den aus der Bür­ger­schaft über den Zustand der Richard-Wag­ner-Stra­ße zwi­schen der Non­nen­brü­cke und der Hain­stra­ße. Auch der PKW‑, Bus- oder Zwei­rad­ver­kehr – alle Ver­kehrs­teil­neh­mer wün­schen sich Ver­bes­se­run­gen. Des­halb: In den Som­mer­fe­ri­en wird die maro­de Stra­ßen­de­cke durch Bam­berg Ser­vice saniert und damit ein wich­ti­ger Bau­stein des 1‑Mil­li­on-Euro-Son­der­pro­gram­mes zur Stra­ßen­sa­nie­rung umge­setzt. „Es ist gut, dass die­se Stra­ße end­lich in Angriff genom­men wird“, erklärt Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke. „Die Stadt ist sich der mas­si­ven Aus­wir­kun­gen einer Voll­sper­rung an die­ser Stel­le bewusst, aber es besteht drin­gen­der Hand­lungs­be­darf“, sagt Star­ke. Schon jetzt bit­tet er um Ver­ständ­nis für die Ein­schrän­kun­gen, die mit die­ser Maß­nah­me ver­bun­den sind. Schließ­lich muss zur Umset­zung der Arbei­ten eine wich­ti­ge Ver­kehrs­be­zie­hung zwi­schen Berg­ge­biet und Innen­stadt für sechs Wochen voll gesperrt wer­den. Dazu sol­len die Schul­fe­ri­en genutzt wer­den, um die Beein­träch­ti­gun­gen so gering wie mög­lich zu hal­ten. Ein län­ge­res Zuwar­ten und ver­ein­zel­tes „Fli­cken“ kann nicht ver­ant­wor­tet wer­den: Sonst droht eine kurz­fris­tig auf­tre­ten­de Voll­sper­rung, wenn die Stra­ßen­de­cke plötz­lich in Fol­ge star­ker Erschüt­te­run­gen unbe­fahr­bar wird. Um die Erreich­bar­keit des Schil­ler­plat­zes jeder­zeit gewähr­leis­ten zu kön­nen und die Aus­wir­kun­gen ins­ge­samt zu mini­mie­ren, wird die Maß­nah­me in zwei Bau­ab­schnit­ten von jeweils drei Wochen Dau­er umgesetzt:

Bau­ab­schnitt 1 beginnt am Mon­tag, 29. Juli, und reicht von der Non­nen­brü­cke (nach der Zufahrt „Am Kanal“) bis zur Ein­mün­dung Schil­ler­platz. Damit sind alle Anwe­sen am Schil­ler­platz über die Richard –Wag­ner Stra­ße erreich­bar. Auch die Abfahrt aus dem Schil­ler­platz erfolgt in die Richard-Wag­ner-Stra­ße. Die Zufahrt zum Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung ist in die­ser Zeit nicht mög­lich! Eben­so gesperrt ist die Zufahrt zum Amt für Land­wirt­schaft und Ernäh­rung und dem öffent­li­chen Park­platz der Regio­nal­wer­ke Bam­berg. Bau­ab­schnitt 2 beginnt am 18. August und betrifft den Abschnitt ab der Ein­mün­dung Schil­ler­platz bis zur Ein­mün­dung Hain­stra­ße. Die Erreich­bar­keit der Anwe­sen am Schil­ler­platz ist über den dann bereits sanier­ten Abschnitt über die Non­nen­brü­cke gewähr­leis­tet. Bau­en­de ist am 06.09.2024. Wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit wird der Ver­kehr weit­räu­mig über den Münch­ner Ring umge­lei­tet. Fuß­gän­ger kön­nen die Bau­stel­le jeder­zeit pas­sie­ren, Rad­ver­kehr nur schie­bend auf dem Geh­weg. Die aus­ge­schil­der­te Umlei­tung für den Rad­ver­kehr ver­läuft über Am Kanal, Haber­gas­se, Zin­ken­wörth, Schillerplatz.

Wie fah­ren die Stadtbusse?

Die Lini­en 901, 908 und 912 fah­ren ab ZOB über den Münch­ner Ring zum Hohen Kreuz und ver­keh­ren ab dort wie­der auf dem regu­lä­ren Lini­en­weg. Die Rück­fahrt erfolgt ab Hohes Kreuz eben­falls über Münch­ner Ring. Die Nacht­li­nie 937 fährt ab ZOB über Münch­ner Ring auf direk­tem Weg ins Baben­ber­ger Vier­tel und von dort wei­ter auf dem regu­lä­ren Lini­en­weg. Auch hier erfolgt die Rück­fahrt ab Hohes Kreuz über Münch­ner Ring. Die Linie 910 fährt ab ZOB über Münch­ner Ring und Wil­densorg zum Michels­berg. Die Rück­fahrt erfolgt eben­falls über Wil­densorg und Münch­ner Ring. Die Linie 910 ver­kehrt nach einem Son­der­fahr­plan, bei den Lini­en 901, 908, 912 und 937 kommt es auf den von den regu­lä­ren Fahr­ten wei­ter­hin bedien­ten Hal­te­stel­len nur zu klei­ne­ren Anpas­sun­gen der Abfahrts­zei­ten. Für die Erschlie­ßung des Bereichs Kaul­berg und Pan­zer­lei­te wer­den auf der Linie 908 zusätz­li­che Fahr­ten ange­bo­ten. Es ent­fal­len auf den genann­ten Lini­en die Hal­te­stel­len „Schran­ne“, „Schil­ler­platz“ und „Schön­leins­platz“. Auf der Linie 910 ent­fal­len zusätz­lich die Hal­te­stel­len „Lan­ge Stra­ße“ bis „Dom­schu­le“. Auf der Linie 937 ent­fällt zusätz­lich die Hal­te­stel­le „Staf­fel­berg­weg“. Die Hal­te­stel­len „Würz­bur­ger Stra­ße“ bis „Schul­platz“ bzw. „Schul­platz“ bis „Würz­bur­ger Stra­ße“ wer­den von den regu­lä­ren Fahr­ten der Lini­en 901, 908, 912 und 937 nicht bedient, hier ver­kehrt die Linie 908 mit einem Sonderfahrplan.

Betrof­fe­ne bereits informiert

Die direkt betrof­fe­nen Anlie­ger, Behör­den und Unter­neh­men sowie die Bam­ber­ger Bür­ger­ver­ei­ne wur­den bereits infor­miert. Wei­te­re Aus­künf­te zur Bau­maß­nah­me gibt es im Bau­re­fe­rat der Stadt Bam­berg, Stef­fen Schütz­wohl, Tel. 0951/87–1125, steffen.​schuetzwohl@​stadt.​bamberg.​de.