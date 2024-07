Am kom­men­den Diens­tag, den 16. Juli, laden der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz und die SPD AG 60+ zu locke­ren Gesprä­chen in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re in den Fäss­la-Kel­ler ein. The­men wer­den unter ande­rem unse­re Haus­halts­la­ge und die Sicher­heits­po­li­tik sein, aber auch das, was uns vor Ort bewegt. Gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein und gute Gesprä­che am Diens­tag, den 16. Juli ab 17 Uhr im Fäss­la Kel­ler, Moos­stra­ße 32, in Bam­berg. Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. Andre­as Schwarz und die AG 60+ freu­en sich auf eine ange­reg­te Diskussion.