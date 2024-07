Vie­le Men­schen den­ken, Kat­zen sei­en kom­plett unab­hän­gig, so dass sie ohne Hil­fe zurecht­kom­men, sich pro­blem­los allei­ne durch­schla­gen und ent­spann­te Streif­zü­ge durch die schö­ne Natur genie­ßen. Eine äußerst roman­ti­sche Vor­stel­lung, die jedoch weit­ab jeg­li­cher Rea­li­tät ist.

Jedes Jahr nimmt das Leid der Tie­re schlim­me Aus­ma­ße an. Unzäh­li­ge Kat­zen bekom­men ihren Nach­wuchs, weil nicht kas­trier­te Tie­re sich unkon­trol­liert ver­meh­ren – ein Schnee­ball­sys­tem, das zu regel­rech­ten Kat­zen­schwem­men und ech­ten Hot­spots führt.

Was kaum bekannt ist, Streu­ner­kat­zen sind kei­ne Unter­art der Haus­kat­ze. Die oft aus­ge­mer­gel­ten, meist kran­ken Kat­zen, die ver­wil­dert leben müs­sen, gehö­ren zur glei­chen Spe­zi­es wie die, die bei Mil­lio­nen von Kat­zen­lieb­ha­bern auf dem Sofa lie­gen. Sie hat­ten ein­fach nur das Pech, zur fal­schen Zeit am fal­schen Ort gebo­ren wor­den, oder den fal­schen Men­schen begeg­net zu sein, die sie ent­we­der los­wer­den woll­ten, oder ihre Not und Bedürf­tig­keit gekonnt igno­riert haben.

Ein wei­te­rer Irr­tum ist es, dass das Leben wil­der Kat­zen mit unend­li­cher Frei­heit zu tun hat. Für die Tie­re ist es ein stän­di­ger Kampf um das blan­ke Über­le­ben. Vor allem Jung­tie­re müs­sen wegen der fal­schen Über­zeu­gung man­cher Men­schen, dass Kat­zen wun­der­bar drau­ßen klar kom­men, bit­ter mit dem Leben bezah­len und ein­sam sterben.

Näs­se, Käl­te, Para­si­ten, Revier­kämp­fe, unver­sorg­te Ver­let­zun­gen, Paa­rungs­druck … All das kann zu einer hohen Krank­heits­an­fäl­lig­keit füh­ren. Daher tre­ten Kat­zen­krank­hei­ten wie z.B. Kat­zen­schnup­fen signi­fi­kant häu­fi­ger auf, als bei Tie­ren, die in mensch­li­cher Obhut leben und gut ver­sorgt sind.

Streu­ner­stel­len, an denen zwar von Kat­zen­lieb­ha­bern Fut­ter gestellt wird, die jedoch die Tie­re nicht kon­se­quent (und damit mei­ne ich den gesam­ten Bestand!) kas­trie­ren las­sen, sind maß­geb­lich schuld an der Kat­zen­po­pu­la­ti­on. Durch das reich­li­che Fut­ter­an­ge­bot kön­nen bei den Kät­zin­nen sowohl Dau­er­rol­lig­keit als auch mehr­fa­che Träch­tig­keit im Jahr auf­tre­ten. Unter der Annah­me, dass eine Kät­zin zwei­mal pro Jahr einen Wurf mit 3 Kit­ten bekommt und die­se sich nach ca 6 Mona­ten wie­der­rum ent­spre­chend ver­meh­ren, ergibt sich laut Sta­tis­tik nach 10 Jah­ren eine Anzahl von ca 240 Mil­lio­nen Nach­kom­men eines ein­zi­gen Katzenpaares.

Als ein­zi­ge und vor allem nach­hal­ti­ge Lösung die Kat­zen­po­pu­la­ti­on lang­fris­tig zu kon­trol­lie­ren, sehen wir eine Kat­zen­schutz­ver­ord­nung nach §13b TschG durch die Gemeinden.

Die Kern­punk­te einer Kat­zen­schutz­ver­ord­nung soll­ten fol­gen­de sein:

Kas­tra­ti­ons­pflicht für Kat­zen mit Frei­gang, sowie die Kas­tra­ti­on von Kat­zen an Futterstellen. Kenn­zeich­nungs- und Regis­trie­rungs­pflicht für Kat­zen mit Zugang zum Freien.

Durch die ange­streb­te Ver­ord­nung wird klar­ge­stellt, dass Katzenhalter,-innen und Men­schen, die Fut­ter­stel­len betreu­en, die Tie­re defi­ni­tiv kas­trie­ren las­sen müs­sen. Durch die Kenn­zeich­nungs- und Regis­trie­rungs­pflicht wird die Hal­ter­er­mitt­lung erleich­tert und es könn­ten evtl. auch Buß­gel­der für nicht kas­trier­te Tie­re erho­ben werden.

Mit der Ein­füh­rung einer Kat­zen­schutz­ver­ord­nung wür­de die Stadt und der Land­kreis Lich­ten­fels zu einem ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit Tie­ren und somit einem nach­hal­ti­gen Tier­schutz beitragen.

Damit wäre die Arbeit der Tier­schutz­ver­ei­ne, die stän­dig mit gro­ßem finan­zi­el­len Auf­wand gegen Wind­müh­len ankämp­fen, nicht ein­fach nur „für die Katz“.

Eva Apel

1. Vor­sit­zen­de des Tier­schutz­ver­eins Tie­risch aktiv e.V. / Lichtenfels