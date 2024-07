Hei­mat­pfle­ge­rin Isol­de Kal­ter lädt alle Inter­es­sier­ten herz­lich zu einer Kir­chen­füh­rung am Diens­tag, 16. Juli ein. Freu­en Sie sich auf eine Besich­ti­gung in der Micha­els­kir­che Fech­heim. Die Fech­hei­mer Kir­che, eine der schöns­ten im Cobur­ger Land, wur­de im April 2023 nach zehn­jäh­ri­ger Bau­zeit wie­der geöff­net und neu geweiht. Mau­ern, Turm und Innen­aus­stat­tung erzäh­len von der Geschich­te, die sie seit min­des­tens 800 Jah­ren erlebt hat. Beson­ders ins Auge fal­len die Kan­zel und die umlau­fen­den Empo­ren aus der Zeit um 1700. Treff­punkt ist um 16:00 Uhr vor der Micha­els­kir­che, Haupt­stra­ße 5 in Fech­heim. Maxi­mal kön­nen bis zu 20 Per­so­nen teil­neh­men. Die Füh­rung dau­ert etwa 1,5 – 2 Stun­den und kos­tet 5,00 € pro Per­son. Die kultur.werk.stadt bit­tet um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 09568

81–132 oder per E‑Mail an tourist@​neustadt-​bei-​coburg.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, Anmel­dung und Stadtführungstermine:

