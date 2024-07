Der tra­di­tio­nel­le Jazz­früh­schop­pen der Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz ver­spricht auch die­ses Jahr wie­der mit­rei­ßen­de Musik. Am 28. Juli wird die Gon­zos Dixie Com­bo aus Holl­feld im male­ri­schen Wies­wei­her­park auf­tre­ten und das Publi­kum mit ihrem unver­wech­sel­ba­ren Stil begeis­tern. Gon­zos Dixie Com­bo, die bereits mehr­fach in Auer­bach für Begeis­te­rung gesorgt hat, wid­met sich dem tra­di­tio­nel­len Jazz, wie er noch heu­te in New Orleans zu hören ist.

Über ihre 37-jäh­ri­ge Band­ge­schich­te hin­weg haben sie jedoch einen eige­nen Klang ent­wi­ckelt, der durch die freie Impro­vi­sa­ti­on der Band­mit­glie­der und die cha­rak­te­ris­ti­schen Arran­ge­ments des Band­lea­ders besticht. Das Reper­toire der Band reicht von bekann­ten Jazz­klas­si­kern wie „Tiger Rag“ und „Ice Cream“ bis hin zu Stü­cken wie „Ory’s Creo­le Trom­bo­ne“ und „Ori­gi­nal Dixie­land Onestep“. Zudem unter­nimmt die Band Aus­flü­ge in den frän­ki­schen Bier­jazz, wo aus „Sweet Geor­gia Brown“ der „Süße braun­ge­brann­te Schor­sch­la“ wird. Das Publi­kum darf sich auf eine leb­haf­te Inter­ak­ti­on mit der Band freu­en. Die Musi­ker sind bekannt für ihre humor­vol­len Anek­do­ten und schrä­gen Sprü­che, ins­be­son­de­re die ver­schie­de­nen Ent­ste­hungs­ge­schich­ten des Lie­des „Ice Cream“, die stets für Hei­ter­keit sorgen.

Wenn die Spiel­freu­de der Band auf das Publi­kum über­springt, wird der Auf­tritt zu einem unver­gess­li­chen Erleb­nis für alle Betei­lig­ten. Neben der musi­ka­li­schen Dar­bie­tung bie­tet die Bene­fiz­ver­an­stal­tung von HIP auch vie­le wei­te­re Attrak­tio­nen. Besu­cher kön­nen sich auf vie­le tol­le Tom­bo­la­prei­se, küh­les Bier, fri­sche Weiß­würs­te, alko­hol­freie Geträn­ke, vege­ta­ri­sche Spei­sen und selbst geba­cke­nen freu­en. Der Ein­tritt ist frei, was es umso leich­ter macht, sich ein paar schö­ne Stun­den im Wies­wei­her­park zu gön­nen und dabei das Enga­ge­ment der Peg­nit­zer Akti­ons­grup­pe der Welt­hun­ger­hil­fe zu unter­stüt­zen. Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren fin­det vor dem HIP-Kon­zert ein Got­tes­dienst der evan­ge­li­schen Kir­che statt. Der Got­tes­dienst beginnt bereits um 10 Uhr. Im Anschluss dar­an, etwa ab 11 Uhr, star­tet die Holl­fel­der Band mit dem Jazz­früh­schop­pen und sorgt für einen beschwing­ten Start in den Tag. Ver­pas­sen Sie nicht die­se ein­zig­ar­ti­ge Mischung aus her­vor­ra­gen­der Musik und wohl­tä­ti­gem Enga­ge­ment. Kom­men Sie am 28. Juli in den Wies­wei­her­park nach Peg­nitz und genie­ßen Sie einen unver­gess­li­chen Jazz­früh­schop­pen mit der Gon­zos Dixie Com­bo und HIP Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz e.V.