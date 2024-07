Der Immo­bi­li­en­markt­be­richt 2024 für den Land­kreis Kulm­bach ist jetzt erhält­lich. Dabei han­delt es sich bereits um die drit­te Aus­ga­be, die vom Gut­ach­ter­aus­schuss des Land­krei­ses auf Basis aktu­el­ler Kauf­preis­in­for­ma­tio­nen erstellt wur­de. Der Immo­bi­li­en­markt­be­richt ent­hält objek­ti­ve, unab­hän­gi­ge Daten und Fak­ten des Grund­stücks­ver­kehrs und der Immo­bi­li­en­prei­se in der Regi­on und lie­fert in Fort­set­zung der in den Jah­ren 2020 und 2022 erstell­ten Berich­te mit sei­nen Trends und Ana­ly­sen einen wich­ti­gen Bei­trag zur Markt­trans­pa­renz. Er rich­tet sich an alle Akteu­re, die auf dem regio­na­len Grund­stücks­markt tätig oder mit die­sem ver­bun­den sind – sei es aus der Wirt­schaft, Poli­tik oder Ver­wal­tung, als Sach­ver­stän­di­ger oder als Bür­ge­rin und Bürger.

„Der Immo­bi­li­en­markt ist ein wich­ti­ger Indi­ka­tor für die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung einer Regi­on und hat direk­te Aus­wir­kun­gen auf die Lebens­qua­li­tät der Men­schen vor Ort. Eine gut funk­tio­nie­ren­de Immo­bi­li­en­wirt­schaft ist daher von zen­tra­ler Bedeu­tung für den Erfolg, die Attrak­ti­vi­tät und für die wei­te­re Ent­wick­lung eines Land­krei­ses“, erklärt Man­fred Mül­ler vom Gut­ach­ter­aus­schuss. Der Immo­bi­li­en­markt des Land­krei­ses Kulm­bach sei seit Beginn des Jah­res 2022 nega­tiv beein­flusst durch die Aus­wir­kun­gen des Ukrai­ne­krie­ges, die stei­gen­de Infla­ti­on in Ver­bin­dung mit den stei­gen­den Bau­zin­sen und höhe­ren Bau­kos­ten. „Dadurch ist die stei­gen­de Ten­denz des Immo­bi­li­en­mark­tes vor­erst gebro­chen“, ver­deut­licht Man­fred Mül­ler. Wäh­rend die Kauf­prei­se für die ein­zel­nen Immo­bi­li­en­ar­ten bis Mit­te 2022 noch stark gestie­gen sind, sta­gnier­ten sie in 2023 zunächst noch auf hohem Niveau; mit der sin­ken­den Nach­fra­ge reagiert der Markt inzwi­schen vor allem im Bereich von Wohn­im­mo­bi­li­en seit der Jah­res­mit­te 2023 auch mit sin­ken­den Prei­sen. Ging die Anzahl der Kauf­ver­trä­ge bereits 2022 gegen­über 2021 um fast 20 Pro­zent zurück, war die Nach­fra­ge nach Immo­bi­li­en in 2023 mit einem wei­te­ren Minus um ca. 15 Pro­zent bei der Anzahl der Trans­ak­tio­nen rück­läu­fig. Der Geld­um­satz aller Kauf­preis­fäl­le ist in den bei­den Jah­ren um ins­ge­samt 20 Pro­zent ein­ge­bro­chen. Land­rat Klaus Peter Söll­ner bedank­te sich bei der Vor­stel­lung des Berich­tes beim Gut­ach­ter­aus­schuss. „Der Vor­sit­zen­de Andre­as Schü­lein und sei­ne Mit­strei­ter leis­ten hier sehr wert­vol­le Arbeit. Sie recher­chie­ren Daten, berei­ten die­se auf und lie­fern damit eine wich­ti­ge Grund­la­ge, die für mehr Trans­pa­renz am Immo­bi­li­en­markt sorgt.“ Bestel­lun­gen des Immo­bi­li­en­markt­be­richts sind mög­lich per E‑Mail unter gutachterausschuss@​landkreis-​kulmbach.​de. Der Bericht ist auf­grund bayr. Kos­ten­ge­setz kos­ten­pflich­tig, die ana­lo­ge Druck­aus­ga­be kos­tet 40 €, die digi­ta­le Aus­ga­be 30 €. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erteilt ger­ne Man­fred Mül­ler von der Geschäfts­stel­le des Gut­ach­ter­aus­schus­ses unter Tele­fon 09261/678247.

Glie­de­rung des Berichts

Vor­stel­lung des Gut­ach­ter­aus­schus­ses und sei­ner Aufgaben

Struk­tur- und Wirt­schafts­da­ten des Landkreises

Der Immo­bi­li­en­markt im Überblick

Anzahl, Geld- und Flächenumsatz

Unbe­bau­te Grundstücke

Bau­land, Umsät­ze und Preisentwicklung

Land­wirt­schaft­li­che Flä­chen, Umsät­ze und Preisentwicklung

Forst­flä­chen, Umsät­ze und Preisentwicklung

Bebau­te Grundstücke

Anzahl, Geld- und Flä­chen­um­satz von Wohn- und Nichtwohngebäuden

Preis­ent­wick­lung Wohnflächenpreis

Woh­nungs­ei­gen­tum

Anzahl, Geld­um­satz von neu­ge­bau­ten und wie­der­ver­kauf­ten Eigentumswohnungen

Preis­ent­wick­lung Wohnflächenpreis

Daten für die Wertermittlung