Die Som­mer­fe­ri­en ste­hen vor der Tür – und damit auch der Feri­en­pass von Stadt und Land­kreis Coburg. Der Feri­en­pass ist ein spe­zi­el­les Ange­bot für Kin­der und Jugend­li­che in der Regi­on, das wäh­rend der Feri­en­zeit zahl­rei­che Akti­vi­tä­ten und Ver­güns­ti­gun­gen bie­tet. So ermög­licht der Pass bei­spiels­wei­se den jun­gen Teil­neh­mern, an ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen, Work­shops und Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten mit­zu­ma­chen, oft zu ver­güns­tig­ten Prei­sen oder sogar kos­ten­los. Mit dem Pass kön­nen die Feri­en indi­vi­du­ell gestal­tet und jeder Tag zu einem beson­de­ren Erleb­nis werden.

Zu den typi­schen Ange­bo­ten des Feri­en­pas­ses der Jugend­re­gi­on gehö­ren Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten wie Schwim­men, Mini­golf und Besu­che in Frei­zeit­parks. Dar­über hin­aus wer­den Work­shops und Kur­se ange­bo­ten, die von Krea­tiv­work­shops über Sport­kur­se bis hin zu Bil­dungs­an­ge­bo­ten rei­chen. Kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen wie Thea­ter­be­su­che, Muse­ums­füh­run­gen und Kon­zer­te sind eben­falls Teil des Pro­gramms. Außer­dem gibt es orga­ni­sier­te Tages­aus­flü­ge zu inter­es­san­ten Zie­len in der Umge­bung. Ob Kin­der, Jugend­li­che, Stu­die­ren­de oder Aus­zu­bil­den­de – der Feri­en­pass ermög­licht für alle unver­gess­li­che Momen­te in den Som­mer­fe­ri­en. Das gilt vom 27. Juli bis zum 9. Sep­tem­ber in zwei Pass­va­ri­an­ten: Der kos­ten­lo­se „V‑Pass“ ent­hält 50 Ver­güns­ti­gun­gen. Güns­ti­gen Ein­tritt zum Mini­golf oder in den Klet­ter­park, Rabatt beim Eis­kauf oder beim Besuch des Mee­res­aqua­ri­ums in Son­ne­berg – für alles ist etwas dabei. Mit dem „B‑Pass“ (acht Euro) erhält man den gro­ßen Bade­spaß. Nicht nur im Aqua­ria Coburg ist der Ein­tritt den gan­zen Som­mer gesi­chert, son­dern auch in neun wei­te­ren Bade­s­tät­ten im Land­kreis Coburg. Der Feri­en­pass­ver­kauf star­tet am Mon­tag, 15. Juli, und kann unkom­pli­ziert und schnell online unter www​.coburg​.de/​F​e​r​i​e​n​p​a​sse bean­tragt wer­den. Pünkt­lich zu Feri­en­be­ginn wer­den die Feri­en­päs­se dann zuge­sandt oder sind digi­tal abrufbar.

Die Päs­se kön­nen aber auch im Amt für Jugend und Fami­lie der Stadt Coburg (Stein­gas­se 18 in Coburg, Ämter­ge­bäu­de) oder am Bür­ger­ser­vice im Land­rats­amt Coburg (Lau­te­rer Stra­ße 60) sowie in allen Rat­häu­sern der Städ­te und Gemein­den des Land­krei­ses Coburg bean­tragt wer­den. Über die App „Feri­en­pass“ sind der eini­ge Pass und die Ver­güns­ti­gun­gen nur einen kur­zen Wisch ent­fernt. Das geht ganz ein­fach: Von zu Hau­se oder unter­wegs per Han­dy­ka­me­ra ein Foto schie­ßen, per Pay­Pal bezah­len und die Som­mer­fe­ri­en genie­ßen. Wer bis zu 28 Jah­re alt ist, sich ehren­amt­lich enga­giert und das mit der JuLei­Ca bezie­hungs­wei­se der Ehren­amts­kar­te nach­weist, erhält den B‑Pass ver­güns­tigt. Der Feri­en­pass bie­tet zahl­rei­che Vorteile.

Zum einen kön­nen die Teil­neh­mer viel Geld spa­ren, da vie­le Ange­bo­te ent­we­der kos­ten­los oder stark ver­güns­tigt sind. Zum ande­ren sorgt die brei­te Palet­te an Akti­vi­tä­ten dafür, dass für jeden etwas dabei ist. Zudem för­dert der Feri­en­pass die Gemein­schaft, da Kin­der und Jugend­li­che gemein­sam an den Akti­vi­tä­ten teil­neh­men, neue Freun­de fin­den und ihre sozia­len Kom­pe­ten­zen stär­ken kön­nen. Durch den Anschluss von Stadt und Land­kreis Coburg an den VGN-Ver­bund­raum ist noch nicht sicher gewähr­leis­tet, ob es einen Ö- und Ö+-Pass geben wird. VGN und die Stadt- und Land­kreis­ver­wal­tun­gen arbei­ten enga­giert an einer ähn­li­chen Lösung, gege­be­nen­falls in Form von ver­güns­tig­ten Kom­bi Tickets. Recht­zei­tig vor Beginn der Som­mer­fe­ri­en wird eine ent­spre­chen­de Infor­ma­ti­on per Pres­se­mit­tei­lung sowie auf der Home­page unter www​.coburg​.de/​F​e​r​i​e​n​p​ass ver­öf­fent­licht. Für Fra­gen ste­hen die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit der Stadt Coburg (Sören Foers­ter-Wag­ner, soeren.​foerster-​wagner@​coburg.​de, 09561/89–1571) bzw. des Land­krei­ses Coburg (Susan­ne Lan­ge, susanne.​lange@​landkreis-​coburg.​de, 09561/514‑2203) zur Verfügung.