Die Big Band der städ­ti­schen Musik­schu­le fei­ert ihr zehn­jäh­ri­ges Bestehen mit einem gro­ßen Jubi­lä­ums­kon­zert am Sonn­tag, 21. Juli 2024 im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier am Königs­bad Forch­heim. Das Kon­zert beginnt um 19 Uhr und bie­tet eine brei­te Palet­te ver­schie­de­ner Gen­res mit instru­men­ta­len und voka­len High­lights. Bei frei­em Ein­tritt steht einem kurz­wei­li­gen Abend nichts im Wege! Jür­gen Hiltl, Lei­ter der Big Band sowie der Sing- und Musik­schu­le Forch­heim, blickt im Inter­view mit dem Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim auf die letz­ten zehn Jah­re zurück und ver­rät, wor­auf sich Besu­cher und Besu­che­rin­nen am 21. Juli 2024 freu­en können.

Herr Hiltl, wie kam es zur Grün­dung der Big Band?

Jür­gen Hiltl: In den Jah­ren vor der Big Band Grün­dung hat­te ich in Sachen Ensem­ble­spiel schon regel­mä­ßig mit mei­nem Kol­le­gen Peter Saam, unse­rem Saxo­phon- und Kla­ri­net­ten­leh­rer, sehr gut zusam­men­ge­ar­bei­tet. Uns war es schon immer wich­tig, das Zusam­men­spiel der Schüler*innen zu för­dern. Nach einem gelun­ge­nem Pro­jekt­auf­tritt bei den Afri­ka-Kul­tur­ta­gen „Volks­mu­sik und afri­ka­ni­sche Trom­meln“ mit unse­rem Blä­ser­en­sem­ble nahm die Idee zur Grün­dung einer Big Band dann lang­sam For­men an. 2013 folg­ten die ers­ten wich­ti­gen Schrit­te in Rich­tung Big Band. Die ein­zig gro­ße Hür­de war jedoch, einen geeig­ne­ten Pro­be­raum und einen pas­sen­den Pro­ben­tag zu fin­den. Auch nach zehn Jah­ren hat sich das Raum­pro­blem noch nicht wirk­lich ent­spannt. Zwar hat die Big Band einen Pro­be­raum in der Mar­tins­schu­le Forch­heim fin­den kön­nen, die­ser stößt aber regel­mä­ßig an sei­ne Gren­zen bei der Grö­ße des Ensembles.

Wie sieht die Beset­zung der Big Band aus und wel­che Musik­rich­tung wird gespielt?

Wir ori­en­tie­ren uns an der klas­si­schen Big Band-Beset­zung – also Rhyth­mus­grup­pe, Posau­nen, Saxo­pho­ne und Trom­pe­ten. Die Stil­rich­tung ist vom klas­si­schen Jazz über Soul und Funk bis Pop­mu­sik breit gefä­chert. Im Nor­mal­fall pro­ben wir eine Dop­pel­stun­de im vier­zehn­tä­gi­gen Tur­nus, in der Vor­be­rei­tungs­pha­se für ein Kon­zert wöchent­lich. Die Pro­gramm­zu­sam­men­stel­lung machen Peter Saam und ich gemeinsam.

Die Big Band hat die letz­ten zehn Jah­re gut über­dau­ert, sechs Mit­spie­ler ent­stam­men noch der Ursprungs­for­ma­ti­on. Trotz­dem gab es bestimmt Höhen und Tie­fen. Was waren die Herausforderungen?

Eine gro­ße Her­aus­for­de­rung war auch immer die Suche nach einer pas­sen­den Loca­ti­on für unse­re Kon­zer­te. Natür­lich stell­te uns die Coro­na-Zeit auch auf eine gro­ße Gedulds­pro­be! Aber dar­an hat­ten ja alle Kul­tur­ak­teu­re und Kul­tur­ak­teu­rin­nen zu knab­bern! Beson­ders ger­ne erin­ne­re ich mich an unser ers­tes Kon­zert 2014. Im Vor­feld stell­ten wir uns schon die Fra­ge, wie unse­re Big Band wohl vom Publi­kum ange­nom­men wer­den wür­de? Die Ant­wort kam dann am Kon­zert­abend: Unser Debut im Innen­hof der Kai­ser­pfalz war bis auf den letz­ten Platz aus­ge­bucht. Ein vol­ler Erfolg, auf den wir sehr stolz waren!

Das Jubi­lä­ums­kon­zert ver­spricht auch ein tol­ler Abend zu wer­den und wird sicher­lich nicht das letz­te Kon­zert der Big Band sein. Wor­auf kön­nen sich die Besu­cher und Besu­che­rin­nen freuen?

Wir prä­sen­tie­ren an die­sem Abend einen musi­ka­li­schen Quer­schnitt aus unse­ren Kon­zer­ten vom Anfang bis heu­te mit viel Gute-Lau­ne-Musik in instru­men­ta­ler und auch voka­ler Form. Also qua­si ein Best of aus zehn Jah­ren Big Band! Das Kul­tur­Som­mer­Quar­tier bie­tet uns hier­bei ein Rund­um-Paket aus anspre­chen­der Kulis­se, pro­fes­sio­nel­ler Ton­tech­nik und Unter­stüt­zung durch das Kul­tur­amt. Ich freue mich auf einen unver­gess­li­chen Konzertabend!

Gibt es schon wei­te­re Pro­jek­te, die in den Start­lö­chern stehen?

Jetzt erst ein­mal kon­zen­trie­ren wir uns voll und ganz auf das Jubi­lä­ums­kon­zert am 21. Juli! Aber es wird bestimmt nicht das letz­te Kon­zert in Forch­heim sein!