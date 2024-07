Bam­berg und Sport: Wenn die Rede davon ist, kommt einem sofort Bas­ket­ball oder Fuß­ball in den Sinn. Doch Bam­berg hat weit mehr als das Spiel auf den Korb bzw. aufs Tor zu bie­ten: Knapp 100 Sport­ver­ei­ne hal­ten ein brei­tes Ange­bot bereit. Einen Ein­druck davon ver­schafft die nächs­te „Bam­berg on tour“ am Sonn­tag, 21. Juli: Besucht wer­den die Sport­ver­ei­ne Ball-Spiel-Club Bam­berg 1920, ERSC Bam­berg und TSC Rhyth­mus. Näher gebracht wer­den unter ande­rem Jug­ger, Roll­kunst­lauf und Tan­zen. Der Ball-Spiel-Club Bam­berg 1920 am Sen­del­bach rühmt sich, sich als ers­ter Bam­ber­ger Ver­ein der Mann­schafts­sport­art Jug­ger zu wid­men. Jug­ger hat etwas von Rug­by und Ame­ri­can Foot­ball. Es kommt dar­auf an, den Ball ins geg­ne­ri­sche Tor zu beför­dern. Das ist nicht ein­fach. Denn ein­ge­setzt wer­den gepols­ter­te Stä­be, die Spie­le­rin­nen und Spie­ler, wenn sie getrof­fen wur­den, außer Gefecht set­zen. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der „Bam­berg on tour“ erhal­ten einen Ein­druck von dem dyna­mi­schen Gesche­hen, das lei­der noch nicht zur Olym­pia­rei­fe gekom­men ist.

Roll­schuh­bahn im Volkspark

Zwei­te Sta­ti­on ist der ERSC Bam­berg im Volks­park. Der Bam­ber­ger Eis- und Roll­sport­club unter­hält neben dem Roll­kunst­lauf die Abtei­lun­gen Inline-Ska­ter­ho­ckey, Speed­ska­ting, Rol­ler-Der­by und Ska­ter­ge­ne­ra­ti­on. Um all das prak­ti­zie­ren zu kön­nen, nennt der Ver­ein eine Roll­schuh­bahn sein Eigen. Dyna­misch geht es auch beim TSC Rhyth­mus in der Bau­nacher Stra­ße zu. Der Ver­ein wid­met sich dem Tanz­sport im All­ge­mei­nen und hat sich im Beson­de­ren der Unter­rich­tung von latein­ame­ri­ka­ni­schen Tän­zen und Stan­dard­tän­zen ver­schrie­ben. Die Rad­le­rin­nen und Rad­ler wer­den eine klei­ne Tanz-Cho­reo­gra­fie erle­ben und das Ver­eins­heim unter die Lupe neh­men. „Bam­berg on tour“ ist die Fahr­rad­tour für Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zu stadt­re­le­van­ten The­men. Neben der Stadt­spit­ze beglei­ten auch Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Stadt­ver­wal­tung die Tour. Start am 21. Juli ist um 14 Uhr an der Städ­ti­schen Volks­hoch­schu­le in der Tränk­gas­se. Die Län­ge der „Bam­berg on tour“ zu den drei Sport­ver­ei­nen beträgt etwas über zehn Kilo­me­ter. Die Tour endet in der Bau­nacher Stra­ße gegen 17 Uhr. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Info Tour-Details, recht­li­cher Hinweis

Da Bam­berg zau­bert, star­tet die „Bam­berg on tour“ am Sonn­tag, 21. Juli 2024, um 14 Uhr nicht wie gewohnt auf dem Max­platz, son­dern an der Volks­hoch­schu­le in der Tränk­gas­se. Ins­ge­samt sind für die Rad­tour drei Stun­den ange­setzt. Die Teil­nah­me an „Bam­berg on tour“ erfolgt auf eige­ne Gefahr und eige­nes Risi­ko, den Anwei­sun­gen des Begleit­per­so­nals ist Fol­ge zu leisten.