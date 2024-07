Als ver­ant­wort­li­cher Ver­an­stal­ter des Anna­fes­tes 2024 in der Stadt Forch­heim nimmt das städ­ti­sche Ver­an­stal­tungs­amt für die Zeit des dies­jäh­ri­gen Anna­fes­tes vom 26. Juli bis zum 05. August 2024 fol­gen­de Ände­run­gen in der Rou­ten­pla­nung des regu­lä­ren Lini­en­bus­ses 261 sowie des P+R‑Busshuttles Süd vor: • Die im Fest­ge­län­de befind­li­che Hal­te­stel­le Ringstr./ Ecke Unte­re Kel­ler­stra­ße (Fest­platz) wird für bei­de Bus­se auf­ge­ho­ben und ver­legt. Grund: Auf dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de herrscht grund­sätz­lich ein Fahr­ver­bot für alle Arten von Kraft­fahr­zeu­gen, wie Fahr­rä­dern – das Ver­le­gen der Hal­te­stel­le setzt die genann­te Rege­lung nun kon­se­quent um und besei­tigt die Orga­ni­sa­ti­on erschwe­ren­de Ausnahmen.

• Die Hal­te­stel­le für den P+R‑Shuttlebus wird zur regu­lä­ren Bus­hal­te­stel­le in der Unte­ren Kel­ler­str. (bei der St. Anna-Kir­che) ver­legt. Die Rück­fahr-Rou­te des Shut­tle­bus­ses zum P+R‑Parkplatz Süd ändert sich: Sie ver­läuft nun über die Konradstr./ Hain­str. und über die Eisen­bahn­brü­cke zurück zur Ade­nau­er­al­lee. Die neue Hal­te­stel­le ist aus­ge­schil­dert, die Tak­tung wird nicht verändert.

• Die Bus­li­nie 261 wird von der Piasten­brü­cke kom­mend nach links in die Hans­Sachs-Str. abge­lei­tet und von dort über die Vik­tor-von-Schef­fel-Str. über die Ring­str. bzw. Karl-Bur­ger-Str. auf die süd­li­che Hans-Sachs-Str. geführt und von dort Rich­tung Bahn­hof geleitet.

• Die ehe­ma­li­ge Hal­te­stel­le auf dem Fest­ge­län­de wird in die Hans-Sachs-Str., Höhe Hausnr. 3, verlegt.

In der Zeit des Anna­fest-Fest­be­trie­bes im Forch­hei­mer Kel­ler­wald vom 26. Juli bis zum 05. August 2024 gibt es kei­ne Park­mög­lich­kei­ten in unmit­tel­ba­rer Nähe des Fest­ge­län­des! Es wird drin­gend gebe­ten, weit­räu­mig vom Fest­ge­län­de ent­fernt zu par­ken und die Bus­an­ge­bo­te zu nut­zen. Fol­gen­de Park­plät­ze bie­ten sich für Fest­gäs­te, die mit dem Auto anrei­sen, an: • Park&Ride-Parkplatz Süd, Groß­park­platz, Hafen­stra­ße, 91301 Forch­heim • Park&Ride-Parkplatz süd­lich Schloss Jägers­burg, Fürs­ten­weg 1, 91330 Bam­mers­dorf (12:30 bis 24 Uhr, nicht für Wohn­mo­bi­le, Lkw oder Bus­se)! Die Park­ti­ckets bei­der Plät­ze berech­ti­gen zur Nut­zung des Shut­tle­bus­ses. Tou­ris­ten­bus­se par­ken in der Dechant-Reu­der-Stra­ße. Von dort aus ist der Weg zum Fest­ge­län­de beschil­dert. ÖPNV-Ver­bin­dun­gen in den Kel­ler­wald Zu den ÖPNV-Ver­bin­dun­gen in den Kel­ler­wald hat der Land­kreis Forch­heim eine eige­ne Bro­schü­re „Anna­fest Fahr­plan“ her­aus­ge­ge­ben, die auch als PDF auf der offi­zi­el­len Anna­fest-Home­page www​.anna​fest​.bay​ern hier her­un­ter­ge­la­den wer­den kann: www​.anna​fest​.bay​ern/​f​e​s​t​i​n​f​o​/​a​n​r​e​ise