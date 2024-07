Es ist wie­der soweit: die Krea­tiv­Lounge – das ent­spann­te Ver­net­zungs­tref­fen für die Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft der Regi­on – steht bevor! Die Krea­tiv­Lounge ist das Aus­tausch- und Ver­net­zungs­tref­fen für alle Krea­ti­ven, für Grün­der, für Unter­neh­mer – für poten­ti­el­le Grün­der und Unter­neh­mer. In ent­spann­ter Atmo­sphä­re über die eige­nen Ideen spre­chen, span­nen­de Kurz­vor­trä­gen und best-prac­ti­ve-Bei­spie­le hören, sich mit ande­ren ver­net­zen, neue Impul­se sam­meln. Und das alles zusam­men in einer krea­ti­ven, inspi­ra­ti­ven Loca­ti­on: Don­ners­tag, 18. Juli 2024, Beginn ist um 17:00, im Design­ca­fé SPEK­TRUM Selb – KINO. KUL­TUR. CAFÉ, Post­stra­ße in Selb – Ende offen. Zu Gast sind LIZ­ART GbR aus Seß­lach (www​.liz​art​de​sign​.de), Fich­tel­Kaf­fee aus Wun­sie­del (www​.fich​tel​kaf​fee​.de) und die „Lokal­ma­ta­do­ren“ aus Selb: FEIG­FO­TO­DE­SIGN (www​.feig​fo​to​de​sign​.de). Ver­an­stal­ter: Eine Gemein­schafts­ver­an­stal­tung der (Wirt­schafts­för­de­run­gen der) Stadt Hof, der Land­kreis Hof und des Land­kreis Wun­sie­del im Fichtelgebirge.

