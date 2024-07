Am Frei­tag, 19.Juli bie­tet die Teu­fels­höh­le ab 16.30 Uhr eine mys­ti­sche Son­der­füh­rung an. Ent­de­cken Sie den Mythos Teu­fels­höh­le! Mythos, Geheim­nis, der Schlei­er des Numi­no­sen, des Unbe­kann­ten! Wol­len wir den Schlei­er lich­ten? Was fas­zi­niert Men­schen schon weit vor der Stein­zeit an Höh­len? Wel­che ver­bor­ge­nen Heil­kräf­te hat die Teu­fels­höh­le zu bie­ten? Gru­seln Sie sich vor den Kno­chen längst aus­ge­stor­be­ner Tie­re und lau­schen Sie im legen­dä­ren Rie­sen­saal einer frän­ki­schen Sage! Anmel­dung direkt bei der Teu­fels­höh­le tele­fo­nisch 09243/208 oder über info@​teufelshoehle.​de.