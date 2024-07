Abge­zwickt und abgeschleppt

Stadt rückt Schrott­fahr­rä­dern und dau­er­par­ken­den Draht­eseln in Bike & Ride-Anla­gen zu Lei­be – Am Haupt­bahn­hof sind jetzt 64 Stell­plät­ze für 24-Stun­den-Par­ker reserviert

Schrott­fahr­rä­der oder dau­er­par­ken­de Draht­esel sind nicht nur in der Innen­stadt ein Ärger­nis. Auch bei den Bike & Ride-Stell­plät­zen am Haupt­bahn­hof sorg­ten sie für ordent­lich Unmut bei Pend­lern und Stadt­bau­hof-Mit­ar­bei­tern. Sorg­ten, denn die Stadt Bay­reuth geht ver­stärkt gegen dau­er­par­ken­de Bikes und Fahr­rad­lei­chen vor. So dür­fen seit kur­zem Fahr­rä­der auf 64 Stell­plät­zen für maxi­mal 24 Stun­den abge­stellt wer­den. Bei den rest­li­chen 88 Stell­plät­zen der Bike & Ride-Anla­ge gilt als Höchst­park­dau­er 30 Tage. „Wer­den Fahr­rä­der län­ger als erlaubt abge­stellt, wer­den sie abge­zwickt und zum Bau­hof abge­schleppt“, kün­digt Bernd Sell­heim, der Lei­ter des Stadt­bau­hofs, an.

Die Beschwer­den über die lang­zeit­parken­den Fahr­rä­der am Bahn­hof hät­ten sich in letz­ter Zeit ver­stärkt, wes­halb sich die Stadt zu der 24-Stun­den- und 30-Tage-Rege­lung ent­schlos­sen habe, erläu­tert Sell­heim. Die­se Zwei-Park­zei­ten-Rege­lung soll übri­gens zeit­nah auf die rund 150 Bike & Ride-Stell­plät­ze in der Tun­nel-Stra­ße aus­ge­wei­tet wer­den, da es auch hier Her­aus­for­de­run­gen mit Dau­er­par­kern gibt.

Zusätz­lich haben Mit­ar­bei­ter des Stadt­bau­hofs bereits Anfang Juni damit begon­nen, offen­sicht­lich dau­er­haft in der Bike & Ride-Anla­ge abge­stell­te Draht­esel zu kenn­zeich­nen. „Wir hat­ten den Besit­zern eine Frist von 14 Tagen ein­ge­räumt, ihre Räder weg­zu­fah­ren“, berich­tet Bernd Sell­heim. Nach Ver­strei­chen der Frist hät­ten sei­ne Mit­ar­bei­ter 50 bis 60 Fahr­rä­der weg­ge­räumt und zum Bau­hof gebracht, wo sie seit­her lagern. „Wir war­ten jetzt drei Mona­te. Wer sich mel­det, erhält sein Fahr­rad zurück. Mel­det sich nie­mand, wer­den gut erhal­te­ne Bikes öffent­lich ver­stei­gert und die Fahr­rad­lei­chen ver­schrot­tet“, sagt der Chef des Stadt­bau­hofs. Groß ver­misst schei­nen die Räder jeden­falls nicht zu wer­den, denn bis­her haben sich erst drei Besit­zer von den von den Bike & Ride-Stell­plät­zen abge­schlepp­ten Fahr­rä­dern gemeldet.

Abge­schlepp­te Fahr­rä­der ste­hen im Stadtbauhof

Am Bau­hof ste­hen aber weit mehr als die 50 bis 60 vom Bahn­hof abge­schlepp­ten Draht­esel. „Wir schau­en uns natür­lich auch in der Innen­stadt nach Schrott­rä­dern um, deren Ket­ten ver­ros­tet sind oder die kei­nen Sat­tel mehr haben“, erläu­tert der Bau­hof­lei­ter. Auch die­se wer­den gekenn­zeich­net und anschlie­ßend nach 14-tägi­ger Frist abge­schleppt. Vor dem Bür­ger­fest hat­ten die Mit­ar­bei­ter des Stadt­bau­hofs im Bereich der Maxi­mi­li­an­stra­ße übri­gens beson­ders viel zu tun. Denn sie muss­ten nicht nur an Later­nen oder Ver­kehrs­schil­dern dau­er­ent­sorg­te Fahr­rad­lei­chen ent­fer­nen, son­dern sich um seit Län­ge­rem abge­stell­te neue­re Bikes küm­mern, die beim Auf­bau von Bän­ken, Buden oder Büh­nen im Weg stan­den. „Die­se wur­den von uns foto­gra­fiert – wie übri­gens alle von uns abge­schlepp­ten Räder – und eben­falls zum Bau­hof trans­por­tiert. Wer also sein Fahr­rad – egal ob neu oder alt – ver­misst, soll­te sich beim städ­ti­schen Fund­bü­ro (Tel.: 0921 251357) oder im Stadt­bau­hof (Tel. 0921 251847) mel­den, denn dort gibt es die Bil­der der etwa 150 Fahr­rä­der zu sehen, die mitt­ler­wei­le bei uns abge­stellt sind“, sagt Bernd Sellheim.