Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den die Kie­ser Open 2024, die offe­nen Bam­ber­ger Stadt­meis­ter­schaf­ten im Bad­min­ton, statt. Das vom 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg aus­ge­tra­ge­ne Tur­nier lock­te 142 Teil­neh­men­den aus ganz Bay­ern, aber auch über die Lan­des­gren­zen hin­aus, in die Dom­stadt. Die Spie­le waren geprägt von span­nen­den Matches und über­ra­schen­den Wen­dun­gen auf den Courts. Der Titel im Mixed A ging an Viet Khanh Nguy­en und Anna Heiz­mann (ATSV Erlan­gen). In den Ein­zel­dis­zi­pli­nen tri­um­phier­ten Ani­ta Kugu­schew (TSV 1860 Ans­bach) und Mar­kus Schü­ritz (SF Dorn­stadt). In den Dop­pel­wett­be­wer­ben setz­ten sich im Damen­dop­pel A Clau­dia Dach­lau­er und Iry­na Pietsch (Uffenheim/​Mün­chen) durch. Bei den Her­ren sieg­ten Mar­kus Gambietz/​Vivek Venu (ATSV Erlan­gen). Wolf­gang Reich­mann, ers­ter Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Ich freue mich, dass die Meis­ter­schaft über die Stadt­gren­zen hin­aus ange­nom­men wurde.

Das zeigt, dass wir mit dem 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg einen Klub in unse­ren Rei­hen haben, der eine attrak­ti­ve Meis­ter­schaft auf die Bei­ne stel­len kann. Vie­len Dank daher für die Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung. Den Sie­ge­rin­nen und Sie­gern darf ich im Namen des Stadt­ver­ban­des, aber auch per­sön­lich, zu ihren Erfol­gen gra­tu­lie­ren.“ Phil­ipp Hack vom 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg: „Die Ver­an­stal­tung wur­de groß­zü­gig unter­stützt von Namens­spon­sor Kie­ser, dem renom­mier­ten Stu­dio für Kraft­trai­ning in Bam­berg. Damit geht die Part­ner­schaft zwi­schen Kie­ser Bam­berg und dem 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg bereits in die zwei­te Run­de.“ Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de.