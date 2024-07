Wegen Regen und Gewit­ter kurz­fris­tig in die Stei­ger­wald­hal­le verschoben

Regen oder Gewit­ter – Eine Open-Air-Ver­an­stal­tung bei die­sem durch­wach­se­nen Som­mer durch­zu­füh­ren ist fast nicht plan­bar und stellt die Ver­an­stal­ter vor orga­ni­sa­to­ri­sche Her­aus­for­de­run­gen. Der Kli­ma­wan­del lässt grüßen.

Konn­te man in den ver­gan­ge­nen Jah­ren im Schul­hof der Grund- und Haupt­schu­le Bur­ge­brach ein Out­door-Fes­ti­val bei bes­tem Som­mer­wet­ter fei­ern, so war man in die­sem Jahr gezwun­gen das Sän­ger Opel Air auf­grund der Wet­ter Kaprio­len kurz­fris­tig in die Stei­ger­wald-Hal­le in Bur­ge­brach zu ver­le­gen. Alle getä­tig­ten Vor­be­rei­tun­gen und bereits voll­zo­ge­nen Auf­bau­maß­nah­men muss­ten kurz­fris­tig neu geplant und geän­dert wer­den. Ein Dank der Markt­ge­mein­de Bur­ge­brach und an das Hel­fer Team das man die­sen Mehr­auf­wand kurz­fris­tig und ohne Pro­ble­me umset­zen konnte.

So freu­ten sich die Ver­an­stal­ter, dass Vor­stand Jür­gen Schmitt und der 2. Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Bur­ge­brach, Peter Pfohl­mann, Ihre Gruß­wor­te an die Besu­che­rin­nen und Besu­cher in einer voll besetz­ten Wind­eck­hal­le rich­ten konnten.

Mit ins­ge­samt 8 teil­neh­men­den Chö­ren konn­te man den Besu­chern dann auch ein breit gefä­cher­tes Pro­gramm vom Volks­lied bis hin zum Schla­ger oder Pop Song bie­ten. Die Chö­re san­gen unter ande­rem Titel von Micha­el Jack­son, Udo Jür­gens, Peter Maf­fay, John­ny Cash und den Puh­dys, die spe­zi­ell für mehr­stim­mi­ge Chö­re arran­giert wur­den. Durch das Pro­gramm führ­ten erneut Jas­min Glück & Sebas­ti­an Hachinger.

Der Abend wur­de vom gast­ge­ben­den Gesang­ver­ein Stei­ger­wald mit sei­nem Diri­gen­ten Rein­hold Stu­brach eröff­net. Die wei­te­ren teil­neh­men­den Chö­re waren der Män­ner­chor Froh­sinn Zei­litz­heim unter Lei­tung von Frau Rachel Tho, der Kir­chen­chor Lau­da­mus Bur­ge­brach, unter Lei­tung von Rein­hold Stad­ter. Erst­mals zu Gast in Bur­ge­brach war der Män­ner­chor vom Musik und Gesang­ver­ein Pett­stadt unter Lei­tung von Cari­na Hein­zel, gefolgt von den Sän­gern und Sän­ge­rin­nen der gemisch­ten Chö­re “CHO­Rhyt­mix“ des Lie­der­kranz Strul­len­dorf unter Lei­tung von Frank Wil­ke und des Pro­jekt­cho­res des Sän­ger­kran­zes Fürn­bach unter Lei­tung von Rolf Niko­lay. Den Abschluss bil­de­ten die Frau­en­vo­kal­grup­pe Fre­quen­zia aus Bur­ge­brach unter Lei­tung von Jas­min Stei­ner und der vom frän­ki­schen Sän­ger­bund als Leis­tungs­chor aus­ge­zeich­ne­te Kreis­ju­gend­chor Bam­berg unter der Lei­tung von Wolf­gang Reh,.

Alle Chö­re gaben den Zuhö­rern ein bun­tes und breit gefä­cher­tes Lied­gut zum Bes­ten. Ein beson­de­rer Hör­ge­nuss, ohne die Leis­tung der ande­ren Chö­re zu schmä­lern, war jedoch der Auf­tritt des Kreis­ju­gend­cho­res Bam­berg, der das Publi­kum mit Lei­den­schaft und Spaß am in die klang­fro­he Welt der Chor­mu­sik mit­nahm und ver­zau­ber­te, die Zuhö­rer förm­lich von den Stüh­len riss und zu Zuga­be Ova­tio­nen ani­mier­te. So hat der Kreis­ju­gend Chor doch auch gezeigt, dass Sin­gen nicht nur eine Bas­ti­on der älte­ren Gene­ra­tio­nen ist, son­dern auch Jugend­li­che viel Spaß am Sin­gen haben kön­nen. Viel­leicht ein Licht­blick im doch gera­de eher sta­gnie­ren­den Umfeld der Chö­re insgesamt.

Der Abend klang dann an der gut besuch­ten Cock­tail-Bar mit der Par­ty Musik von DJ Uli aus.

Text: Ulrich Neff / Jür­gen Schmitt