Die Poli­zei Kro­nach sucht Zeu­gen zu einem Ver­kehrs­vor­gang, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag zwi­schen 13:30 und 13:40 Uhr auf der B 173 zuge­tra­gen haben soll. Ein Seat-Fah­rer aus dem Land­kreis Kro­nach hat­te zur besag­ten Zeit über Not­ruf mit­ge­teilt, dass er soeben auf dem mehr­spu­rig aus­ge­bau­ten Teil­stück der Bun­des­stra­ße, zwi­schen Kro­nach und Neu­ses, von einem Mer­ce­des-Fah­rer genö­tigt und belei­digt wur­de. Der Anzei­ge­er­stat­ter war von Kro­nach in Rich­tung Neu­ses unter­wegs und woll­te einen Mer­ce­des aus dem Zulas­sungs­be­reich Schwein­furt, der auf der rech­ten Fahr­spur fuhr, über­ho­len. Als sich der Geschä­digt fast auf glei­cher Höhe mit dem Mer­ce­des befand, woll­te des­sen Fah­rer auf die lin­ke Fahr­spur wech­seln. Der Seat-Fah­rer hup­te und muss­te sein Fahr­zeug abbrem­sen, um eine Kol­li­si­on zu ver­mei­den. Der Mer­ce­des wech­sel­te zunächst wie­der zurück auf die rech­te Spur. Danach setz­te sich der Mer­ce­des-Fah­rer hin­ter den Seat und fuhr auf die­sen sehr dicht auf.

Der Mer­ce­des-Fah­rer soll infol­ge den Seat rechts über­holt und des­sen Fah­rer mehr­fach den „Stin­ke­fin­ger“ gezeigt haben. Bei­de Fahr­zeu­ge fuh­ren an der Abfahrt Neu­ses Süd ab. Auf Höhe der Gast­stät­te „Buf­fa­lo House“ hiel­ten bei­de Fahr­zeug­füh­rer an. Es kam zu einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung. Der Mer­ce­des-Fah­rer schlug gegen die Schei­be des Seat, belei­dig­te des­sen Fah­rer erneut und stieg danach wie­der in sein Fahr­zeug ein und fuhr davon. Der Vor­gang soll von meh­re­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern beob­ach­tet wor­den sein. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.