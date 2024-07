Bil­dungs­aus­schuss tagt mit Jugendhilfeausschuss

Zu einer gemein­sa­men Sit­zung kom­men der Bil­dungs- und der Jugend­hil­fe­aus­schuss des Stadt­rats am Don­ners­tag, 18. Juli, um 16:00 Uhr im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u.a. der Sach­stand zum Pro­jekt „Qua­li­fi­zier­tes Prak­ti­kum“ und die Über­lei­tung von der Pro­jekt­pha­se in den Regel­be­trieb beim Schulbegleiter-Pool.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Kunst­ak­ti­on und Pick­nick für Paten­kin­der und ehren­amt­li­che Bildungspaten

Das städ­ti­sche Bil­dungs­pa­ten­schafts-Pro­gramm „die beglei­ter“ lädt am Frei­tag, 19. Juli, von 15:00 bis 19:00 Uhr am Neu­städ­ter Kir­chen­platz zu einer beson­de­ren Kunst­ak­ti­on ein: Ehren­amt­li­che und Paten­kin­der des Pro­gramms wer­den gemein­sam eine „DaVin­ci-Brü­cke“ aus bun­ten Holz­lat­ten bau­en, sym­bo­lisch für Bil­dungs­chan­cen und den Auf­bau von Brü­cken ins Leben durch Kreativität.

Die Kunst­ak­ti­on bringt Paten­kin­der, die Bil­dungs­pa­ten sowie die Fami­li­en zusam­men, um in ent­spann­ter Atmo­sphä­re das Schul­jahr aus­klin­gen zu las­sen. Mit der Akti­on wol­len die Ver­ant­wort­li­chen der Stadt­ver­wal­tung auf das Pro­gramm auf­merk­sam machen und neue Ehren­amt­li­che inspi­rie­ren. Inter­es­sier­te kön­nen sich bei den Mit­ar­bei­ten­den und Paten infor­mie­ren und Ein­bli­cke erhalten.

Im Pro­gramm „die beglei­ter“ über­neh­men ehren­amt­li­che Erwach­se­ne eine Paten­schaft. Haupt­ziel ist es, Chan­cen­gleich­heit in der Bil­dung und Inte­gra­ti­on zu för­dern. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​d​i​e​b​e​g​l​e​i​ter.

Musi­ka­li­sche Lesung: Mit­ten im Spiel!

Petra Königs­mann liest am Frei­tag, 19. Juli, um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek (Markt­platz 1) aus ihrem Gedicht­band „Vor­hang auf, das Spiel beginnt!“. Die berüh­ren­den Gedich­te und Pro­sa­tex­te der Autorin sind mit­ten aus dem Leben. Sie lässt Lesen­de und Zuhö­ren­de tief in ihre Gefühls‑, Gedan­ken- und Lie­bes­wel­ten eintauchen.

Das Duo „Mit­ten­Sturm“ (Hil­de Kör­ner und Mario Schind­ler) und die Vio­li­nis­tin Caro­lin Fau­er beglei­ten Petra Königs­mann musi­ka­lisch auf die­ser Rei­se mit eige­nen Lie­dern, Kom­po­si­tio­nen und ver­ton­ten Gedichten.

Es erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein abwechs­lungs­rei­cher Abend. Der Ein­tritt zu die­sem anre­gen­den Auf­takt zum Wochen­en­de ist frei, Spen­den sind will­kom­men. Info: www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Som­mer­fe­ri­en-Leseclub der Stadtbibliothek

Neue Bücher lesen und in Geschich­ten ver­sin­ken, tol­le Hör­bü­cher hören und an span­nen­den Aktio­nen teil­neh­men – all das ist Teil des Som­mer­fe­ri­en-Leseclubs der Erlan­ger Stadt­bi­blio­thek. Die Teil­nah­me ist vom 22. Juli bis 14. Sep­tem­ber mög­lich – unab­hän­gig von Alter und Klas­sen­stu­fe, als Ein­zel­per­son oder Team mit (bis zu fünf) Freun­din­nen und Freun­den oder als Familie.

Die Teil­neh­men­den erhal­ten bei der Anmel­dung ein Som­mer-Jour­nal. Die­ses wird über die Feri­en krea­tiv gestal­tet. Für gele­se­ne Bücher, E‑Books und Comics, gehör­te Hör­bü­cher sowie besuch­te Ver­an­stal­tun­gen wer­den dort Stem­pel gesammelt.

Das aus­ge­füll­te Som­mer-Jour­nal kann bis zum 14. Sep­tem­ber in der Kin­der- und Jugend­bi­blio­thek oder in der Fahr­bi­blio­thek abge­ge­ben wer­den. Anschlie­ßend wer­den aus allen abge­ge­be­nen Som­mer-Jour­na­len Gewin­ner ermittelt.

Die Abschluss­par­ty mit einer Zau­ber-Show des Lese-Magi­ers Felix Wohlf­arth und mit Bekannt­ga­be der Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner fin­det am Frei­tag, 27. Sep­tem­ber, um 18:30 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek statt. Wei­te­re Infos im Inter­net unter www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Hal­te­stel­le Bruck Kir­che wird barrierefrei

Rund um den Bru­cker Markt­platz kommt es ab Mon­tag, 22. Juli, zu Ein­schrän­kun­gen: Die Hal­te­stel­le Bruck Kir­che (West und Ost) wird bar­rie­re­frei umge­baut. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, wird zuerst eine Bau­stel­len­ein­rich­tungs­flä­che her­ge­stellt, bevor dann die Arbei­ten an Geh­weg, Fahr­bahn und die Strom­ka­bel­ver­le­gung stattfinden.

Die Bau­ar­bei­ten selbst fin­den in meh­re­ren Abschnit­ten mit jeweils einer halb­sei­ti­gen Sper­rung von Mon­tag, 5. August, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 1. Novem­ber, statt. In der Woche der Herbst­fe­ri­en fin­det dann mit einer Voll­sper­rung auch die Asphal­tie­rung des gesam­ten Bereichs statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Nächt­li­che Voll­sper­run­gen zwi­schen Häus­ling und Haundorf

Die Haun­dor­fer Stra­ße zwi­schen Häus­ling und Haun­dorf ist im Bereich der Auto­bahn­un­ter­füh­rung drei Mal nachts gesperrt: Vom 23. bis 26. Juli (jeweils 20:00 bis 5:00 Uhr) ist die Stra­ße nicht befahr­bar. Das teil­te die A3 Nord­bay­ern GmbH & Co. KG mit.

Im Zuge der Bau­ar­bei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der Bun­des­au­to­bahn A3 wird das Bau­werk, das die Kreis­stra­ße ERH3 bzw. Stadt­stra­ße ER1 zwi­schen Haun­dorf und Häus­ling unter der Auto­bahn hin­durch­führt, neu gebaut. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.a3​-nord​bay​ern​.de.