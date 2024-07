500.000 Euro für Markt Press­eck – 1.900.000 Euro für Stadt Röden­tal – 800.000 Euro für Gemein­de Litzendorf

„Der Frei­staat Bay­ern steht fest und zuver­läs­sig an der Sei­te sei­ner Kom­mu­nen! Mit der Rekord­sum­me von über einer Mil­li­ar­de Euro unter­stüt­zen wir im Jahr 2024 unse­re baye­ri­schen Kom­mu­nen bei ihren wich­ti­gen Bau­maß­nah­men, ins­be­son­de­re im Bereich der öffent­li­chen Schu­len und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen. Der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich erreicht 2024 mit rund 11,4 Mil­li­ar­den Euro einen neu­en Spit­zen­stand! Ins­ge­samt gehen allein 2024 gut 21,25 Mil­li­ar­den Euro aus dem Staats­haus­halt – also fast 30 Pro­zent – an unse­re baye­ri­schen Kom­mu­nen. Gemein­sam inves­tie­ren wir kraft­voll in die Zukunft unse­res Lan­des!“, so Finanz- und Hei­mat­mi­nis­ter Albert Füracker.

„Bay­ern ist star­ker Bil­dungs­stand­ort! Unser Ziel ist es, auch in Zukunft gute Grund­la­gen für die Ent­wick­lung unse­rer Kleins­ten zu schaf­fen und als Frei­staat die nöti­gen finan­zi­el­len Mit­tel für die Kom­mu­nen bereit­zu­stel­len. Ich freue mich daher sehr, heu­te gleich meh­re­re För­der­be­schei­de für kom­mu­na­le Hoch­bau­maß­nah­men mit ins­ge­samt 3,2 Mil­lio­nen Euro für Press­eck, Röden­tal und Lit­zen­dorf über­rei­chen zu kön­nen. Unse­re Kin­der sind die Zukunft unse­rer Hei­mat – hoch­ka­rä­ti­ge Bil­dung ist hier­bei ein wich­ti­ger Wachs­tums- und Erfolgs­fak­tor! Die För­de­rung des Bil­dungs­sek­tors und die Bereit­stel­lung flä­chen­de­cken­der Unter­richts­ver­sor­gung packen wir gemein­sam wei­ter an“, beton­te Finanz- und Hei­mat­staats­se­kre­tär Mar­tin Schöf­fel bei der Über­ga­be der För­der­be­schei­de an Chris­ti­an Rup­pert (Ers­ter Bür­ger­meis­ter des Mark­tes Press­eck), Mar­co Stei­ner (Ers­ter Bür­ger­meis­ter der Stadt Röden­tal) und Wolf­gang Möhr­lein (Ers­ter Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Lit­zen­dorf) am Mon­tag (15.7.).

Chris­ti­an Rup­pert, Ers­ter Bür­ger­meis­ter des Mark­tes Press­eck: „Ich bin außer­or­dent­lich dank­bar für die gro­ße För­de­rung. Ohne die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung durch FAG-Mit­tel wäre es uns als finanz­schwa­che Kom­mu­ne nicht mög­lich gewe­sen die bau­fäl­li­ge Schu­le in die­sem Umfang zu sanie­ren. Die Grund­schu­le mit Hort, Kin­der­gar­ten, Turn­hal­le und Außen­sport­an­la­gen ist Grund­la­ge für die Zukunft unse­rer Gemein­de. Ich bin dank­bar, dass wir für die Zukunft gut auf­ge­stellt sind und die Kin­der nach best­mög­li­chen Stan­dards auch auf dem Land unter­rich­tet wer­den können.“

Mar­co Stei­ner, Ers­ter Bür­ger­meis­ter der Stadt Röden­tal: „Wir sind sehr dank­bar, dass der Frei­staat Bay­ern die Stadt Röden­tal bei der Sanie­rung der Schu­len her­vor­ra­gend unter­stützt. So ist es uns mög­lich, moder­ne Bil­dungs­ein­rich­tun­gen zu schaf­fen. Der För­der­be­scheid für die Gene­ral­sa­nie­rung der Grund­schu­le Mönchrö­den über 1,9 Mil­lio­nen Euro ermög­licht eine zeit­na­he Abfi­nan­zie­rung der Bau­maß­nah­me ohne Zwi­schen­fi­nan­zie­rung. Dafür herz­li­chen Dank!“

Wolf­gang Möhr­lein, Ers­ter Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Lit­zen­dorf: „Wir freu­en uns das über die schnel­le För­der­zu­sa­ge zum Aus­bau der Ganz­ta­ges­be­treu­ung in der Grund- Mit­tel­schu­le Lit­zen­dorf. So kön­nen wir jetzt im Herbst 2024 mit den Bau­ar­bei­ten begin­nen und recht­zei­tig zum Schul­jahr 2026 den Rechts­an­spruch auf Ganz­ta­ges­be­treu­ung allen Schü­le­rin­nen und Schü­ler gewähren.“

An den Markt Press­eck, die Stadt Röden­tal und die Gemein­de Lit­zen­dorf wur­den heu­te Beschei­de zur För­de­rung kom­mu­na­ler Hoch­bau­maß­nah­men 2024 in Höhe von ins­ge­samt 3,2 Mil­lio­nen Euro über­ge­ben. Der Frei­staat för­dert im Jahr 2024 die Sanie­rung der Sport­hal­le und der Frei­sport­an­la­gen der Grund­schu­le in Press­eck mit 500.000 Euro. Die Gene­ral­sa­nie­rung der Grund­schu­le Mönchrö­den der Stadt Röden­tal wird mit 1.900.000 Euro unter­stützt. Die Gemein­de Lit­zen­dorf erhält für die Schaf­fung von Räu­men für die Ganz­tags­be­treu­ung mit bar­rie­re­frei­em Umbau der Grund- und Mit­tel­schu­le 800.000 Euro.

Die För­de­rung des kom­mu­na­len Hoch­baus ist ein wich­ti­ges Ele­ment im kom­mu­na­len Finanz­aus­gleich und trägt wesent­lich dazu bei, dass die Kom­mu­nen Inves­ti­tio­nen in öffent­li­che Schu­len und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen finan­zie­ren kön­nen. Auf­grund des nach wie vor unge­bro­chen hohen Inves­ti­ti­ons­be­darfs der Kom­mu­nen stellt der Frei­staat allein für die För­de­rung kom­mu­na­ler Hoch­bau­maß­nah­men 2024 ins­ge­samt rund 1,07 Mil­li­ar­den Euro zur Ver­fü­gung. Mit den För­der­mit­teln des kom­mu­na­len Hoch­baus wer­den Bau­maß­nah­men in ganz Bay­ern unter­stützt. Für Ober­fran­ken sind in 2024 Bewil­li­gun­gen in Höhe von ins­ge­samt über 74,2 Mil­lio­nen Euro vorgesehen.