„Get Loud!“

Unter dem Mot­to „Mach mit – für dei­ne Demo­kra­tie“ star­tet ab sofort ein umfang­rei­ches Pro­jekt des Baye­ri­schen Jugend­rings in ganz Bay­ern. Der Kreis­ju­gend­ring Erlan­gen-Höchstadt bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit von August bis Novem­ber 2024 drei span­nen­de Pro­jek­te an. Jugend­grup­pen aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt, bestehend aus Jugend­li­chen im Alter von 14 bis 27 Jah­ren, kön­nen die­se Pro­jek­te kos­ten­frei buchen. Egal ob Schul­klas­sen, Arbeits­ge­mein­schaf­ten, Offe­ne Jugend­treffs oder Jugend­grup­pen von Ver­ei­nen und Ver­bän­den – alle sind ein­ge­la­den teil­zu­neh­men. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Teil­nah­me und Anmel­dung gibt es unter www​.kjr​-erh​.de und www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de. Das Orga­ni­sa­ti­ons­team freut sich auf krea­ti­ve und enga­gier­te Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die gemein­sam laut wer­den wollen.

Krea­tiv wer­den: Graf­fi­ti, Film und Social Media

Das Pro­jekt „Graf­fi­ti“ ermög­licht es Jugend­li­chen, unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung mit Spray­do­sen und Far­ben ihre Mei­nun­gen und Visio­nen im öffent­li­chen Raum sicht­bar zu machen. Unter dem Mot­to „Make a Movie“ erhal­ten die Teil­neh­mer Ein­bli­cke in die Film­ar­beit und pro­du­zie­ren gemein­sam einen Film zu einem bestimm­ten The­ma. Das Pro­jekt „For Reel“ stellt die Arbeit der Initia­tiv­grup­pen in der Jugend­ar­beit und Schu­le vor und erstellt Reels für Tik­Tok und Insta­gram, die sowohl auf eige­nen Social-Media-Kanä­len als auch im Rah­men des Gesamt­pro­jekts ver­öf­fent­licht werden.

För­de­rung durch das Demokratiebudget

Die­ses Pro­jekt wird aus dem „Demo­kra­tie­bud­get“ des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les durch den Baye­ri­schen Jugend­ring geför­dert. Es ist Teil des umfas­sen­den Pro­jekts „Mach mit – für dei­ne Demo­kra­tie“ des Baye­ri­schen Jugend­rings. Im Rah­men die­ses Pro­jekts erhal­ten alle Stadt- und Kreis­ju­gend­rin­ge zusätz­li­che Gel­der in Höhe von 22.000 Euro aus dem Akti­ons­plan Jugend des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les. Durch das „Demo­kra­tie­bud­get“ wer­den Pro­jek­te zur Demo­kra­tie­bil­dung für jun­ge Men­schen in Bay­ern ermöglicht.