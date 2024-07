Der Baye­ri­sche Staats­mi­nis­ter der Finan­zen und für Hei­mat, MdL Albert Für­a­cker, lädt die Stadt Neu­stadt bei Coburg zur Aus­zeich­nungs­ver­an­stal­tung „Neu­auf­nah­men in das Baye­ri­sche Lan­des­ver­zeich­nis des Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes“ am Don­ners­tag, 18. Juli um 18:00 Uhr in das Hei­mat­mi­nis­te­ri­um Nürn­berg ein. Das Neu­stad­ter Kin­der­fest wird an die­sem Abend fei­er­lich als Imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be aus­ge­zeich­net. Von der Stadt­ver­wal­tung wer­den Kul­tur­bür­ger­meis­ter Mar­tin Stingl sowie stell­ver­tre­ten­de Bereichs­lei­te­rin und Pro­jekt­be­treue­rin Nina Brück­ner (KST) anrei­sen. Frau Hei­mat­pfle­ge­rin Isol­de Kal­ter wird eben­falls teil­neh­men. Das Neu­stad­ter Kin­der­fest ist eine und in der Rei­hen­fol­ge die ers­te von neun Kul­tur­for­men, die am besag­ten Abend aus­ge­zeich­net wer­den wird.

Frau Trau­di Sifer­lin­ger (baye­ri­sche Mode­ra­to­rin und Gestal­te­rin von Musik­sen­dun­gen im Baye­ri­schen Fern­se­hen) wird die Mode­ra­ti­on über­neh­men. Zur anschau­li­chen Prä­sen­ta­ti­on des Kin­der­fes­tes wer­den die Kin­der der Kin­der­trach­ten­tanz­grup­pe der Grund­schu­le Wil­den­heid-Haar­brü­cken mit musi­ka­li­scher Beglei­tung des „Duos zu dritt“ den Neu­stad­ter Rut­scher dar­bie­ten. Zudem wird unse­re „Neu­stad­ter Brat­wurst“, die tra­di­tio­nell im Kin­der­fest­um­zug getra­gen wird, im Omni­bus mit nach Nürn­berg fah­ren. Die gemein­sa­me Abrei­se in Neu­stadt mit städ­ti­scher Dele­ga­ti­on, Kin­der­trach­ten­tanz­grup­pe und Betreue­rin Kers­tin Klauß­ner, mit dem Duo zu dritt und der „Brat­wurst“ erfolgt am 18.07.2024 um 15:30 Uhr am ehe­ma­li­gen Hel­and-Lager (Am Güter­bahn­hof) in Neustadt.