Wan­de­rung zum Schloss Grei­fen­stein mit Besichtigung

Am Sams­tag, 20. Juli 2024 fin­det eine geführ­te Wan­de­rung mit unse­rem Wan­der­füh­rer Hel­mut Krä­mer statt. Start ist um 14:00 Uhr am Markt­platz in Hei­li­gen­stadt. Ende um 17:00 Uhr.

80 Jah­re nach dem Hit­ler Atten­tat durch Oberst Claus von Stauf­fen­berg geht es an den Ort, wo Oberst Claus Stauf­fen­berg oft sei­ne Zeit ver­brach­te. Bei die­ser Wan­de­rung wol­len wir an die Zeit um den 20. Juli 1944 und die Fol­gen für die Stauf­fen­bergs erin­nern. Auch die Kund­ge­bung der Nazis auf dem Hei­li­gen­städ­ter Markt­platz kurz nach dem geschei­ter­ten Atten­tat gerät lang­sam in Ver­ges­sen­heit. Dabei sind Anti­se­mi­tis­mus und Rechts­extre­mis­mus aktu­ell wie­der beherr­schen­de The­men. Bei die­ser Wan­de­rung wird auch der ehe­ma­li­ge Kas­tel­lan Jür­gen Kuhn, der 26 Jah­re auf Grei­fen­stein wirk­te, dabei sein und als ehe­ma­li­ger „Insi­der“ berichten.

Anmel­dung: VHS Bam­berg Nr. 459 GS 2 (www​.vhs​-bam​berg​-land​.de), VHS Forch­heim Nr. Se 015 (www​.vhs​-forch​heim​.de), sowie bis spä­tes­tens Frei­tag 12:00 Uhr bei der Tou­ris­mus­in­fo Hei­li­gen­stadt, Tel. 09198/929932 oder direkt bei dem Wan­der­füh­rer. Kon­takt­da­ten des Wan­der­füh­rers und wei­te­re Infos unter www​.markt​-hei​li​gen​stadt​.de