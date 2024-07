Der Fich­tel­ge­birgs­ver­ein und die Kur- und Tou­rist-Infor­ma­ti­on Bischofs­grün laden Sie sehr herz­lich zur nächs­ten Gäs­te­wan­de­rung der Som­mer­sai­son 2024 ein:

Am kom­men­den Mitt­woch laden wir wie­der zu einer Halb-Tages­wan­de­rung ein. Nach kur­zer Fahrt mit dem Lini­en­bus zum Fich­tel­see­park­platz wan­dern wir unter der Beglei­tung von Chris­ti­ne und Heinz Krejt­schi über Neubau_​Schützenhaus_​untere Ringstrasse_​alte Stein­brü­che zum Och­sen­kopf. Dort erfolgt eine Ein­kehr, ehe es teil­wei­se ent­lang der Stein­brü­che zurück nach Bischofs­grün geht. Wenn Sie roman­ti­sche Wan­der­we­ge schät­zen, etwas über den ehe­ma­li­gen Berg­bau und Gra­nit­ab­bau in der Regi­on erfah­ren und einen der schöns­ten Aus­sichts­punk­te des Fich­tel­ge­bir­ges besu­chen wol­len, dann sind Sie bei die­ser Tour genau richtig!

Wir wün­schen viel Ver­gnü­gen in einer über­schau­ba­ren Wan­der­grup­pe und ein­drucks­vol­le Ein­bli­cke in unse­re Land­schaft bei die­ser Tour zum Erleb­nis­berg Ochsenkopf.

Wan­der­the­ma: „Der Berg ruft“

Ter­min: Mitt­woch, 17.07.2024

Zeit: 12:45 Uhr

Treff­punkt: gegen­über Lau­di­en-Rat­haus-Gale­rie Bischofsgrün

Tou­ren­cha­rak­ter: Stre­cken­wan­de­rung, mittelschwer

Wan­der­rou­te: Anfahrt mit Lini­en­bus bis Fich­tel­see­park­platz – Neu­bau – Schüt­zen­haus – Stein­brü­che – Och­sen­kopf – Bischofsgrün

Stre­cken­län­ge: ca. 10 km

Aus­rüs­tungs­hin­weis: fes­tes Schuh­werk und Wet­ter­schutz je nach Wit­te­rungs­la­ge. (Turn­schu­he sind bei feuch­ter Wit­te­rung nicht geeignet!)

Ein­kehr: Asenturm

Rück­kehr: ca. 17:00 Uhr

Wan­der­füh­rer: Chris­ti­ne und Heinz Krejt­schi, Tel. 09276/5169946

Gebüh­ren: ca. 2,00 € für Anfahrt, mit Gäs­te­kar­te frei

Anmel­dung: ist nicht erforderlich

Die Beschrei­bung fin­den Sie hier auch im PDF-Format:

Wan­dern Der Berg ruft