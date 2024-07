MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag über­gab eine Senio­rin Bar­geld, Schmuck und Gold an Tele­fon­be­trü­ger. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag, gegen 10 Uhr, rie­fen die Betrü­ger bei der 87-jäh­ri­gen Markt­red­wit­ze­rin an und erzähl­ten ihr die übli­che Geschich­te eines schwe­ren Ver­kehrs­un­falls, den ein Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ger ver­ur­sacht habe und nun drin­gend Geld benö­ti­ge. Im Zeit­raum zwi­schen 17 Uhr und 18 Uhr über­gab die 87-Jäh­ri­ge an einer Bus­hal­te­stel­le in der Wege­n­er­stra­ße einen nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Bar­geld­be­trag sowie Schmuck und Gold, eben­falls im Wert eines nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Euro­be­tra­ges, an einen unbe­kann­ten Mann.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jah­re alt

zir­ka 175 Zen­ti­me­ter groß

dun­kel­blon­de Haare

beklei­det mit kur­zer Hose und T‑Shirt

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat die Über­ga­be beob­ach­tet? Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen und / oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Wege­n­er­stra­ße gese­hen? Bit­te set­zen Sie sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Kri­po Hof in Verbindung.