TSV Melkendorf​–​Damen, Lan­des­li­ga 2​: TSV Mel­ken­dorf – TC Kasen­dorf 9:0

TSV Mel­ken­dorf Damen schla­gen nächs­tes Jahr in der Lan­des­li­ga 1 auf

Die Damen­mann­schaft des TSV Mel­ken­dorf krönt eine über­ra­gen­de Sai­son mit einem ful­mi­nan­ten 9:0‑Sieg gegen den TC Kasen­dorf und sichert sich damit den ver­dien­ten Auf­stieg in die Lan­des­li­ga 1. Vor hei­mi­schem Publi­kum zeig­ten die Mel­ken­dor­fe­rin­nen eine ein­drucks­vol­le Leis­tung und lie­ßen ihren Geg­ne­rin­nen kei­ne Chance.

Bereits in den Ein­zeln domi­nier­te der TSV Mel­ken­dorf auf gan­zer Linie. Pau­la Isert setz­te sich klar mit 6:1 und 6:1 gegen Leo­nie Hösch durch. Fran­zis­ka Schmid gewann sou­ve­rän mit 6:3 und 6:4 gegen Ale­na Wich. Sven­ja Schütz tri­um­phier­te mit 6:3 und 6:3 über Han­na Scherm. Katha­ri­na Kirsch und Lui­se Heckel gewan­nen ihre Spie­le deut­lich mit 6:1, 6:1 bezie­hungs­wei­se 6:0, 6:2 gegen Jes­si­ca Pletl und The­re­sa Stein­häu­ser. Sophia Popp run­de­te die makel­lo­se Ein­zel­bi­lanz mit einem 6:1, 6:0‑Sieg gegen Ida Sand­hop ab.

Auch in den Dop­peln bewie­sen die Mel­ken­dor­fer Damen ihre Über­le­gen­heit. Das Duo Isert/​Schütz besieg­te Hösch/​Wich mit 6:2 und 6:3. Schmid/​Heckel setz­ten sich mit 6:3 und 6:1 gegen Scherm/​Pletl durch, und Kirsch/​Popp gewan­nen klar mit 6:3 und 6:0 gegen Steinhäuser/​Sandhop.

Mit die­sem deut­li­chen 9:0‑Sieg sichern sich die Damen des TSV Mel­ken­dorf den ers­ten Platz in einer sehr Star­ken Liga, wel­che bis zum letz­ten Spiel­tag Span­nung garan­tier­te. Die Kom­bi­na­ti­on aus Pat­zern der Kon­kur­renz und einer lan­des­li­ga­rei­fen Leis­tung der TSV­le­rin­nen am letz­ten Spiel­tag macht letzt­end­lich den Auf­stieg per­fekt. Die Sai­son war geprägt von kon­stan­ter Stär­ke und einem beein­dru­cken­den Team­geist, der nun mit dem Auf­stieg belohnt wird.

Spiel­ergeb­nis­se:

Isert, P. – Hösch, L. 6:1, 6:1; Schmid, F. – Wich, A. 6:3, 6:4; Schütz, S. – Scherm, H. 6:3, 6:3; Kirsch, K. – Pletl, J. 6:1, 6:1; Heckel, L. – Stein­häu­ser, T. 6:0, 6:2; Popp, S. – Sand­hop, I. 6:1, 6:0

Isert/​Schütz – Hösch/​Wich 6:2, 6:3; Schmid/​Heckel – Scherm/​Pletl 6:3, 6:1; Kirsch/​Popp – Steinhäuser/​Sandhop 6:3, 6:0

TSV Melkendorf​–​Her­ren, Lan­des­li­ga 1: TSV Mel­ken­dorf – TC Rot-Blau Regens­burg II 3:6

TSV Mel­ken­dorf schließt Sai­son auf Abstiegs­platz ab

Der TSV Mel­ken­dorf muss­te am letz­ten Spiel­tag der Sai­son eine 3:6‑Niederlage gegen TC Rot-Blau Regens­burg II hin­neh­men und belegt somit den vor­letz­ten Platz in der Tabel­le. Damit steht fest, dass die Her­ren des TSV Mel­ken­dorf in der nächs­ten Sai­son, sofern kei­ne ande­re Mann­schaft über den Win­ter die Mann­schaft zurück­zieht, in der Lan­des­li­ga 2 auf­schla­gen werden.

In den Ein­zeln zeig­te sich bereits die Stär­ke der Regens­bur­ger. Mario Küf­ner ver­lor an Posi­ti­on eins mit 1:6 und 1:6 gegen Luis Chab. Pre­mysl Trn­ka kämpf­te tap­fer gegen Tobi­as Kirch­lech­ner, muss­te sich aber nach gelun­ge­nem ers­ten Satz mit 5:7 und 1:6 geschla­gen geben. Tobi­as Küf­ner und Luca Pon­gratz schenk­ten den Gäs­ten wie­der Hoff­nung und konn­ten ihre Geg­ner bezwin­gen. Küf­ner sieg­te mit 6:4 und 6:1 gegen Tas­si­lo Hein­rich, wäh­rend Pon­gratz Lukas Brandl mit 6:1 und 6:0 klar schla­gen konn­te. Max Anger­mann und Den­nis Seitz unter­la­gen an Posi­ti­on fünf und sechs jedoch eben­falls. Anger­mann ver­lor mit 0:6 und 1:6 gegen Alex Her­zog und Seitz muss­te sich Lukas Hof­mann mit 3:6 und 3:6 geschla­gen geben. Somit ging es mit einem Spiel­stand von 2:4 in die Doppel.

In den Dop­peln zeig­te sich lei­der ein ähn­li­ches Bild. Das Duo Küf­ner Pon­gratz kann an die star­ke Leis­tung im Ein­zel anknüp­fen und sichern im Dop­pel einen wei­te­ren Punkt für die Gäs­te. Auch das Duo um Mario Küf­ner und Den­nis Seitz kann im Dop­pel Stär­ke bewei­sen. Nach gewon­ne­nem ers­tem Satz kämp­fen sich die Regens­bur­ger Kirch­lech­ner und Hof­mann in den Match­tie­break. Die Bilanz der Mel­ken­dor­fer in Match­tie­breaks die­ser Sai­son spricht klar für die Heim­mann­schaft – und so kommt es auch die­ses Mal. Im ver­blei­ben­den Dop­pel set­zen sich Blasius/​Herzog klar mit 6:1 und 6:1 gegen Trnka/​Angermann durch.

Mit die­ser Nie­der­la­ge been­det der TSV Mel­ken­dorf die Sai­son auf dem vor­letz­ten Platz. Soll­ten kei­ne Mann­schaf­ten über den Win­ter zurück­zie­hen, steht den Her­ren der Abstieg in die Lan­des­li­ga 2 bevor.

Spiel­ergeb­nis­se:

Chab, L. – Küf­ner, M. 6:1, 6:1; Kirch­lech­ner, T. – Trn­ka, P. 7:5, 6:1; Hein­rich, T. – Küf­ner, T. 4:6, 1:6; Brandl, L. – Pon­gratz, L. 1:6, 0:6; Her­zog, A. – Anger­mann, M. 6:0, 6:1; Hof­mann, L. – Seitz, D. 6:3, 6:3

Chab/​Vollath – Küf­ner, T./Pongratz 4:6, 5:7; Kirchlechner/​Hofmann – Küf­ner, M./Seitz 6:7, 6:4, 10:4; Blasius/​Herzog – Trnka/​Angermann 6:1, 6:1