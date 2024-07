Trom­mel­feu­er und Schat­ten­thea­ter fas­zi­nie­ren Fest­spiel­kin­der – Groß­zü­gi­ge Spen­der ermög­li­chen die Workshops

Das 74. Fes­ti­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth star­te­te am Sams­tag, 13. Juli 2024, sein dies­jäh­ri­ges Edu­ca­ti­on-Pro­jekt für Fest­spiel­kin­der. Unter dem Leit­mo­tiv „Zumu­ten und Zutrau­en“ ler­nen die Jugend­li­chen beim „Zau­ber­thea­ter“ ein Schat­ten­thea­ter­stück zu kre­ieren, beim Trom­mel­feu­er mit dem eige­nen Kör­per Musik zu erzeu­gen oder wie Stage­ma­na­ger hin­ter der Büh­ne agie­ren. Das Ent­de­cken indi­vi­du­el­ler Fähig­kei­ten und Stär­ken sowie die För­de­rung des Selbst­be­wusst­seins der Teil­neh­mer ste­hen hier im Vor­der­grund, wobei der Spaß und die Freu­de am eige­nen Tun dabei nicht zu kurz kommen.

Inten­dan­tin Dr. h. c. Sis­sy Tham­mer dank­te beson­ders den lang­jäh­ri­gen För­de­rern die­ses Bil­dungs­pro­jekts, Heinz Otto von der gleich­na­mi­gen Stif­tung und Ralf Mey­er, für ihre dies­jäh­ri­gen Spen­den von je 1.000 Euro. Die­se Zuwen­dun­gen machen es über­haupt erst mög­lich, das Edu­ca­ti­on-Pro­jekt für die Fest­spiel­kin­der heu­er durch­füh­ren zu kön­nen. Gro­ßer Dank ging auch an Diplom-Sozi­al­päd­ago­gin Dolo­res Lon­ga­res-Bäum­ler, die alle Work­shops päd­ago­gisch betreut.

Unter der Lei­tung des Ham­bur­ger Regis­seurs Maxi­mi­li­an Pon­ader zusam­men und Lisa Clai­re Stol­zen­ber­ger wird im Zen­trum beim „Zau­ber­thea­ter“ ein eige­nes Schat­ten­thea­ter­stück erfun­den, das anläss­lich des 250. Geburts­tags des außer­ge­wöhn­li­chen Thea­ter­schrift­stel­lers Lud­wig Tieck nach sei­ner Komö­die „Die ver­kehr­te Welt“ ent­ste­hen soll. Die­ser Work­shop ist für Fest­spiel­kin­der zwi­schen 7 und 12 Jah­ren und fin­det vom 8. bis 10. August im Zen­trum, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, in Bay­reuth statt.

Beim zwei­ten Work­shop „Clas­sic & Cola“ wer­den Kin­der ein­ge­la­den, vor und wäh­rend der Kon­zer­te Büh­ne und Podi­um mit all ihren Prot­ago­nis­ten zu erfah­ren. Die­ser Work­shop ist für Jugend­li­che zwi­schen 10 und 15 Jah­ren und geht vom 3. bis 5. August unter der Lei­tung von Bene­dikt Oet­ter und Dr. h. c. Sis­sy Thammer.

„Trom­mel­feu­er!“ heißt der drit­te Work­shop für Kin­der und Jugend­li­che ohne Alters­be­schrän­kung. Er fin­det am 17. August, um 16 Uhr am Men­zel­platz als Open Air statt. Hier wird mit dem eige­nen Kör­per Musik gemacht und die Tech­nik des Body Per­cus­sion erlernt. Die Lei­tung haben Mul­ti­per­kus­sio­nist Chris­ti­an Ben­ning und Dr. h. c. Sis­sy Tham­mer, die am Ende des Work­shops in die Eis­die­le einlädt.

Anmel­dung zu den Work­shops via E‑Mail an direktion@​youngartistsbayreuth.​com oder über Tele­fon 0171 3010203. Mehr Infos nach­fol­gend oder auf www​.youn​gartsist​bay​reuth​.com.

Edu­ca­ti­on-Pro­jekt: Fest­spiel­kin­der 2024

Edu­ca­ti­on-Work­shop 1: „Zau­ber­thea­ter“

Anläss­lich des 250. Geburts­tags des außer­ge­wöhn­li­chen Thea­ter­schrift­stel­lers Lud­wig Tieck erfin­den wir ein eige­nes Schat­ten­thea­ter­stück nach sei­ner Komö­die „Die ver­kehr­te Welt“. In den ver­gan­ge­nen Jahr­hun­der­ten gab es immer wie­der Thea­ter­stü­cke zu die­sem The­ma: Wie sähe eine Welt aus, die auf den Kopf gestellt wird? In der plötz­lich völ­lig ande­re Regeln gel­ten? Wir machen uns gemein­sam Gedan­ken, wie so eine Welt aus­se­hen könn­te, mit lus­ti­gen Ideen und mit erns­ten Ideen, wie unse­re Welt für alle Men­schen fröh­li­cher sein kann. Flie­gen da Fische am Him­mel? Sin­gen Men­schen mit­ein­an­der, anstatt zu spre­chen? Ist es eine Welt ohne Geld? Eine Welt ohne Grenzen?

Aus allen unse­ren Ideen zau­bern wir ein fan­ta­sie­vol­les Schat­ten­thea­ter­stück, für das wir gemein­sam alles bas­teln, was wir uns dafür aus­ge­dacht haben.

Lei­tung: Maxi­mi­li­an Pon­ader – Regis­seur, Lisa Clai­re Stolzenberger

Teil­neh­mer: Für die Alters­grup­pe von 7 bis 12 Jahren

Ter­min: 8. bis 10. August 2024

Ort: Das Zen­trum, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bayreuth

Kos­ten: Es fällt eine Gebühr von 45 Euro an, inkl. Essen (war­mes Mit­tag­essen, Snacks) und Geträn­ke; Ermä­ßi­gun­gen bei Geschwis­ter­kin­dern sowie Sti­pen­di­en auf Anfra­ge möglich.

Edu­ca­ti­on-Work­shop 2: „Clas­sic & Cola“

Teil­neh­mer: Für die Alters­grup­pe 10 bis 15 Jahre

Ter­min: 3. bis 5. August 2023

Hier wer­den Kin­der vor und wäh­rend der Kon­zer­te ein­ge­la­den, Büh­ne und Podi­um mit all ihren Prot­ago­nis­ten zu erfah­ren. Klei­ne Stage­ma­na­ge­rin­nen und ‑mana­ger, Repor­te­rin­nen und Repor­ter tre­ten in Akti­on für die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künstler.

Lei­tung: Bene­dikt Oet­ter, Dr. h. c. Sis­sy Thammer

Edu­ca­ti­on Work­shop 3: Trommelfeuer!

Teil­neh­mer: Für alle Altersgruppen

Ter­min: 17. August, 16 Uhr

Ort: Men­zel­platz 8, Bay­reuth , Open Air

Hier ler­nen unse­re jun­gen Teilnehmer:innen ele­men­ta­re Grund­rhyth­men der Musik ken­nen. In dem Work­shop auf dem Men­zel­platz wer­den auf spie­le­ri­sche Wei­se die wich­ti­gen Schlag- und Spiel­tech­ni­ken ver­mit­telt. Neben dem Trom­meln auf den Schlag­in­stru­men­ten ler­nen die Jugend­li­chen auch Musik mit dem Kör­per zu erzeu­gen. Die­se Tech­nik heißt Body Percussion.

Lei­tung: Mul­ti­per­kus­sio­nist Chris­ti­an Benning

Alle Edu­ca­ti­on-Pro­jek­te wer­den betreut von Dipl.-Soz.-Päd. Dolo­res Longares-Bäumler.

Das 74. Fes­ti­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth dankt für die För­de­rung durch …

Aus­wär­ti­ges Amt der Bun­des­re­pu­blik Deutschland

Baye­ri­sches Staats­mi­nis­te­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst

Goe­the-Insti­tut

Euro­päi­sche Uni­on & Forum Voix Ettouffées

Land­kreis Bayreuth

Stadt Bay­reuth

Ober­fran­ken­stif­tung

För­de­rer jun­ger Künst­ler Bay­reuth e. V.

Rai­ner Mark­graf Stif­tung, Bayreuth

Stif­tung der Spar­kas­se Bayreuth

E.ON Bay­ern Kul­tur­stif­tung Bayreuth

Chris­ta Bülow Stif­tung, München

Heinz und Hil­de­gard Schm­öle Stif­tung, Düsseldorf

Heinz-Otto-Stif­tung, Glashütten

Dr. Edgar und Ingrid Jan­nott Stif­tung, Düsseldorf

Bri­git­te Merk-Erbe Stif­tung, Bayreuth

Vie­len Dank unse­ren Partnern

POLY­NEO GmbH, Bay­reuth – „Offi­zi­el­ler Part­ner 2024“ – Mar­ke­ting. IT. Design. Digital.

MGS Motor Grup­pe Sticht GmbH & Co. KG, Bayreuth

Cate­ring­lie­be Kevin Wid­mann, Emtmannsberg

Pon­nath DIE MEIS­TER­METZ­GER GmbH, Kemnath

ARVE­NA KON­GRESS Hotel in der Wag­ner­stadt GmbH & Co. KG, Bayreuth

GREIM Com­pu­ter­sys­te­me, Bayreuth

TC Pro­mo­ti­on Event­group e. K., Weidenberg

Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­grae­ber & Söh­ne KG, Bayreuth

Uni­ver­si­tät Bayreuth

Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­ches und Natur­wis­sen­schaft­lich-tech­no­lo­gi­sches Gym­na­si­um der Stadt Bayreuth

Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­um, Bayreuth

Baye­ri­sche Bereitschaftspolizei

Rai­ner Teu­fel & Part­ner GmbH Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft, Bayreuth

The Ring­sight GmbH, Dr. Pablo Neder, Bayreuth

Alex­an­der F. Christ, Himml Bestat­tun­gen e. K.

O. G. CON­SUL­TING GmbH, Bayreuth

Feh­mel & Thill­mann GbR, Marktredwitz

TMT GmbH & Co. KG, Bayreuth

Dia­ko­ni­schem Werk – Stadt­mis­si­on Bay­reuth e. V.

Tex­til­rei­ni­gung WILD GmbH, Peter Wild, Bayreuth

CAM­PUS­di­rekt DEUTSCH­LAND GmbH, Tat­ja­na Heinl, Berlin

Rota­ry Youth Exch­an­ge Mul­ti­dis­trict Ger­ma­ny, Herzogenaurach

Dietl, Schild & Kol­le­gen Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft mbH, Bayreuth

Kul­tur-Mar­ke­ting und Wer­be­ge­sell­schaft mbH, Bayreuth

Sie­mens AG, Bayreuth

Deut­sche Tele­kom Tech­nik GmbH

Wei­ter dan­ken wir für För­de­rung und Unter­stüt­zung unse­ren Donatoren

Horst und Elke Auern­hei­mer I Cor­du­la und Jörg Ber­ger I Ire­ne und Hans Georg Bitt­ner I Niklas und Dr. Catha­ri­na Braun I Mar­git Brun­ner I Alex­an­der F. Christ I Wolf­gang und Gabrie­le Clau­sen I Mar­kus Eberl I Clau­dia Ebert, Schlenck GmbH | Engin’s Pon­te I Karl Flei­scher I Prof. Dr. Claas Chris­ti­an Ger­mel­mann und Kath­rin Zeitz-Ger­mel­mann I Andre­as und Chris­ti­ne Götschel I Dr. Bar­ba­ra Gre­lich I Dr. Wolf­gang Gru­ber I Doro­thea und Dr. Frank-Peter Han­sen I Tat­ja­na Heinl I Wolf­gang Hetz, Spar­kas­se Bay­reuth I Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Ham­burg I Hel­ge Jüs­tel I Bernd Kamp­pe­ter I Rei­ner und Karin Kers­ten I Ingo Knoll I Dr. Jens Land­wehr | Dr. Lau­ra Krainz­Leu­poldt, PEMA Voll­korn­spe­zia­li­tä­ten KG I Astrid Loos Pho­to­gra­phie I Mar­git Pon­nath, Pon­nath DIE MEIS­TER­METZ­GER GmbH, Kem­nath I Micha­el Lüt­zel­ber­ger I Claus und Ger­lin­de Mäder I Franz Simon Mey­er I Ralf Mey­er I Motor-Nüt­zel GmbH I Heid­run und Man­fred Nus­ser I Lydia und Dr. Klaus Peter Peters I Poli­zei­or­ches­ter Bay­ern I Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt I Gise­la Ramming-Leu­pold I Josef Süß, DT&Shop GmbH I Ursu­la Schmu­cker I Schott Music GmbH & Co. KG I Wer­ner und Ger­lin­de Schu­bert I Bern­hard und Cor­ne­lia Sprin­ger, Sprin­ger Spann- und Zer­span­nungs­tech­nik GmbH I Stadt­kir­che Bay­reuth Hei­lig Drei­fal­tig­keit I Rai­ner und Maria Anna Teu­fel I Horst und Elfrie­de Tittl­bach I Eri­ka Traut­ner I Bri­git­te und Dr. Klaus Wag­ner I Wolf­gang und Syl­via Walt­her, Bay­reuth I Kat­rin Wäch­ters­häu­ser I Prof. Dr. Her­bert Wor­at­schek I Chris­ta Zen­kel und vie­len wei­te­ren Spendern.