Um die dies­jäh­ri­gen STADT­RA­DELN-Akti­ons­wo­chen abzu­run­den und den eige­nen Fahr­rad Kilo­me­ter­stand noch­mals auf­zu­bes­sern, konn­ten Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer auch in der letz­ten Akti­ons­wo­che noch an ver­schie­de­nen geführ­ten Rad­tou­ren durch den Land­kreis Forch­heim teil­neh­men. Neben den Rad­tou­ren freu­ten sich rad­in­ter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auch über einen Rad­rei­se­vor­trag in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim sowie die Mög­lich­keit zum Bike­fit­ting. Land­rat Dr. Her­mann Ulm sowie sei­ne bei­den Mit­ar­bei­te­rin­nen Frau Bian­ca Lutz (Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Land­kreis Forch­heim) und Frau Julia Huber (Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­onplus) zie­hen ein posi­ti­ves Resü­mee der ver­gan­ge­nen drei Akti­ons­wo­chen und bedan­ken sich ganz herz­lich bei allen, die das dies­jäh­ri­ge STADT­RA­DELN unter­stützt haben. Ins­ge­samt haben sich 2.130 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aktiv betei­ligt und gemein­sam in 147 Teams mehr als 350.000 Kilo­me­ter gesammelt.

Da noch bis zwei Wochen nach dem STADT­RA­DELN-Zeit­raum gefah­re­ne Rad­ki­lo­me­ter in die STADT­RA­DELN-Sta­tis­tik nach­ge­tra­gen wer­den kön­nen, han­delt es sich hier­bei um ein vor­läu­fi­ges Ergeb­nis. Wer noch nicht alle gera­del­ten Fahrt­stre­cken wäh­rend des Akti­ons­zeit­rau­mes erfasst hat, kann die­se auf der Web­site www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim bis zum 13. Juli nach­tra­gen. Um die flei­ßigs­ten Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer für ihren Bei­trag zum Kli­ma­schutz und ihr Enga­ge­ment für die eige­ne Gesund­heit aus­zu­zeich­nen, wird auch in die­sem Jahr wie­der eine land­kreis­wei­te Preis­ver­lei­hung orga­ni­siert. Die­se fin­det im Rah­men der Eröff­nung des Alt­stadt­fes­tes in Eber­mann­stadt am Don­ners­tag, 15. August, gegen 18:00 Uhr auf dem Markt­platz statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim.