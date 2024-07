Sonn­tag, 14.07.2024 um 10:00 Uhr

Dorf­fest in Prüllsbir­kig mit Fest­be­trieb, Old­ti­mer-Tref­fen und Aus­fahrt, Weiß­wurst­früh­schop­pen, Musik Hüpf­burg und Grill­spe­zia­li­tä­ten. Dorf­fest am Sonn­tag: Old­ti­mer-Tref­fen – ab 10 Uhr Anfahrt der Aus­stel­ler, ab 14 Uhr Old­ti­mer Rund­fahrt (Anmel­dung bei pruellsbirkig@​web.​de). Wir freu­en uns auf alle, die ihre Trak­to­ren, Autos und Zwei­rä­der auf der Fest­wie­se aus­stel­len möch­ten. Für Kurz­ent­schlos­se­ne ist eine Aus­stel­lung auch ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung möglich.

Fami­li­en-Som­mer­fest rund um das Schüt­zen­haus des Schüt­zen­ver­eins „Enzi­an“ in Kirchenbirkig

Sonn­tag, 14.07.2024 um 10:30 Uhr

Früh­schop­pen mit dem Stadt­he­rold – fol­ge dem Stadt­he­rold durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt und erfah­re war­um wir Fran­ken kei­ne Bay­ern sind! Der Stadt­he­rold weiß recht viel Wis­sens­wer­tes über Pot­ten­stein und trinkt am Ende der Füh­rung einen Früh­schop­pen mit sei­nen Gäs­ten! Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6–15Jahre) inkl. Früh­schop­pen (0,3Liter hei­mi­sches Bier oder alko­hol­frei­es Getränk) Die Gebühr ist beim Gäs­te­füh­rer zu bezah­len. Treff­punkt: Tourismusbüro/​Rathaus Pot­ten­stein. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Sonn­tag, 14.07.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wan­der­weg – bis 13. Okto­ber musi­ziert Diet­mar Joseph jeden Sonn­tag um 16 Uhr in der evan­ge­li­schen Johan­nes­kir­che Pot­ten­stein am Kla­vier und an der Orgel. Wan­de­rer, Urlau­ber und Musik­freun­de sind herz­lich willkommen.

Sonn­tag, 14.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le: „Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ im Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Inhalt: Der Raub­rit­ter Ulrich bedroht mit sei­nen fre­chen Raub­zü­gen die Gegend um Pot­ten­stein und Göß­wein­stein, des­halb stel­len ihm die Pot­ten­stei­ner eine Fal­le. Ulrich ent­kommt schwer ver­letzt und flieht zur Teu­fels­höh­le, wo er auf den Teu­fel trifft, der ihm einen Pakt anbie­tet. Wenn Ulrich dem Teu­fel sei­ne See­le ver­schreibt, dann wird der ihm nicht nur das Leben ret­ten, er wird ihm auch die Welt zu Füßen legen. Ulrich schließt den Pakt … aber nur, weil er am Leben blei­ben will, um noch ein­mal sei­ne gro­ße Lie­be zu tref­fen, Marie, ein jun­ges Pot­ten­stei­ner Mäd­chen, in das er sich unsterb­lich ver­liebt hat. Marie irrt der­weil durch den Wald, um Ulrich zu fin­den. In ihrer Ver­zweif­lung begeg­net sie den Geis­tern und Elfen, die sich im Klum­per­tal ver­sam­melt haben. Die Elfen­kö­ni­gin ver­spricht ihr, sie bei ihrem Kampf um die See­le ihres gelieb­ten Rit­ters zu unter­stüt­zen. Wäh­rend der Teu­fel immer generv­ter ist von Ulrichs Lie­be zu Marie und sei­nem Des­in­ter­es­se an der Erobe­rung der Welt, strei­fen auch die wacke­ren Hel­den der Pot­ten­stei­ner Bür­ger­wehr unter der Füh­rung von Wacht­meis­ter Holz­ap­fel durch den Wald und stol­pern von einem Aben­teu­er ins ande­re. Schließ­lich tref­fen sich alle Betei­lig­ten an der Teu­fels­höh­le zum letz­ten ent­schei­den­den Kampf um die See­le des Rit­ters. Kar­ten­ver­kauf z.B. Post­fi­lia­le Pot­ten­stein oder info@​faust-​festspiele.​eu oder Tel.: 0175/2527802

Mon­tag, 15.07.2024 um 17:00 Uhr

His­to­ri­sche Füh­rung mit dem Stadt­he­rold. Fol­gen Sie dem Stadt­he­rold­durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt und erfah­re war­um wir Fran­ken kei­ne Bay­ern sind! Fin­den Sie her­aus wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den, war­um die Pot­ten­stei­ner als die ESEL bezeich­net wer­den, wo der wich­tigs­te Stein im Ort zu fin­den ist, wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te. Der Stadt­he­rold weiß viel Wis­sens­wer­tes über den Ort, über das alte Fel­sen­städt­chen am äußers­tem Ran­de des Bis­tum Bam­bergs. Der STADT­HE­ROLD-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den, kos­tet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15Jahre) und ist beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Mitt­woch, 17.07.2024 um 14:00 Uhr

Geführ­te Wan­de­rung rund um Pot­ten­stein, Zeit: 14.00 bis 17.00, Geh­zeit ca. 3 Stun­den, Treff­punkt vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Wan­der­füh­rer Johann Bren­del, Teil­nah­me kos­ten­los, Anmel­dung erfor­der­lich unter 09243 70842. Die Wan­de­rung fin­det ab 5 Per­so­nen statt.

Mitt­woch, 17.07.2024 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei (Pot­ten­stei­ner Urbräu, Nürn­ber­ger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hau­ses wird sie im Bruck­may­ers Urbräu an der B470 in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Teilnahmegebühr/​Person: 7,50 € (inklu­si­ve Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Don­ners­tag, 18.07.2024 um 14:00 Uhr

Exkur­si­on durchs das idyl­li­sche auto­freie Klum­per­tal. Treff­punkt am Wan­der­park­platz ober­halb der Schüt­ters­müh­le in Rich­tung Kir­chen­bir­kig, Dau­er ca. 1,5 Stun­den. Teil­nah­me kos­ten­los, Anmel­dung erfor­der­lich unter 09243 70842. Die Exkur­si­on fin­det ab 5 Per­so­nen statt, maxi­ma­le Teil­neh­mer­zahl: 15, Lei­tung: Tho­mas Ber­nard oder Stef­fi Schaffer

Don­ners­tag, 18.07.2024 um 19:30 Uhr

Mär­chen­vor­trag in Tüchers­feld. Mär­chen stif­ten an, in die Welt zu sehen und Aben­teu­er zu bestehen: „Von einem der aus­zog, das Fürch­ten zu ler­nen“. Die Hel­din­nen und Hel­den erle­ben dabei Über­ra­schen­des und Wun­der­ba­res, das sie selbst nicht ver­wun­dert. Wie wird uns dies erzählt und wie gelingt dies beim münd­li­chen oder schrift­li­chen, beim fil­mi­schen oder thea­tra­lisch Gestal­te­ten? Erle­ben Sie eine fes­seln­de Rei­se durch die Welt der Mär­chen: die renom­mier­te Erzähl­for­sche­rin Dr. Kath­rin Pöge-Alder, ent­führt Sie in die fas­zi­nie­ren­de Welt der Erzähl­kul­tur. Der Vor­trag bie­tet Per­spek­ti­ven vor allem auf tra­di­tio­nel­le Mär­chen in den unter­schied­li­chen Gestal­tun­gen und er berich­tet von der Geschich­te die­ses Mär­chens. Der Vor­trag ist kos­ten­frei. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Der Vor­trag fin­det im Haus der Kath. Kir­chen­stif­tung Tüchers­feld, neben der Kir­che am Linds­bach 3 in Tüchers­feld statt.

Don­ners­tag, 18.07.2024 um 20:00 Uhr

Das Haus des Hen­kers – Nachts im Muse­um. Fol­ter und Tod gehö­ren zu mei­nem All­tag. Doch ich mache die Geset­ze nicht, ich füh­re sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Hen­kers und sei­ner gar schreck­li­chen Geheim­nis­se direkt in sei­ne Fol­ter­kam­mer füh­ren! Das Haus des Hen­kers dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(12 ‑14J). Die Tour fin­det direkt im Scharf­rich­ter­mu­se­um Pot­ten­stein statt! Treff­punkt ist vor dem Muse­um. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Don­ners­tag, 18.07.2024 um 20:00 Uhr

Frei­tag, 19.07.2024 um 16:30 Uhr

Mys­ti­sche Son­der­füh­rung. Ent­de­cken Sie den Mythos Teu­fels­höh­le! Mythos, Geheim­nis, der Schlei­er des Numi­no­sen, des Unbe­kann­ten! Wol­len wir den Schlei­er lich­ten? Was fas­zi­niert Men­schen schon weit vor der Stein­zeit an Höh­len? Wel­che ver­bor­ge­nen Heil­kräf­te hat die Teu­fels­höh­le zu bie­ten? Gru­seln Sie sich vor den Kno­chen längst aus­ge­stor­be­ner Tie­re und lau­schen Sie im legen­dä­ren Rie­sen­saal einer frän­ki­schen Sage! Anmel­dung Teu­fels­höh­le: 09243/208

Frei­tag, 19.07.2024 um 17:00 Uhr

Frei­tag, 19.07.2024 um 18:00 Uhr

Andacht im Frei­en. „Zeit zu leben“ – unter die­sem Mot­to laden wir zu einer Andacht im Frei­en mit musi­ka­li­scher Beglei­tung im Kur­park am Musik-Pavil­lon ein. Manch­mal het­zen wir durch unser Leben als wären wir auf der Flucht. Wir haben uns jede Men­ge vor­ge­nom­men. So viel, dass es kaum zu schaf­fen ist. Wie gut ist es dann, von Zeit zu Zeit einen Impuls zu bekom­men, es lang­sa­mer ange­hen zu las­sen und uns die Zeit zu gön­nen, die wir brau­chen, um uns neu zu sor­tie­ren. Wir wol­len in die­ser Stun­de inne­hal­ten, mit­ein­an­der beten, sin­gen, reflek­tie­ren, Kraft fin­den und zur Ruhe kom­men. Pfar­re­rin Hei­ke Öff­ner, Maria Zitz­mann, Josef Krieg und wei­te­re Mit­glie­der des Eli­sa­beth-Ver­eins wer­den die­se Stun­de für und mit uns gestalten.

Frei­tag, 19.07.2024 um 18:00 Uhr

Kin­der­kul­tur in der Teu­fels­höh­le: „Das Dschun­gel­buch“ mit dem Thea­ter vom Raben­berg (Stab­pup­pen­spiel)

Die lis­ti­ge Schlan­ge Kaa, Taba­qui der Scha­kal und nicht zuletzt Shir Khan, der gefähr­lichs­te Tiger im Dschun­gel. Mog­li, als Men­schen­kind von Wöl­fen groß­ge­zo­gen, hat es nicht leicht. Zum Glück steht ihm sein bes­ter Freund Balu der Bär mit Rat und Tat zur Sei­te. Die Cha­rak­te­re ver­zau­bern seit 1894 ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum, und zäh­len seit­dem zu den bekann­tes­ten und belieb­tes­ten Figu­ren der Kin­der – und Jugend­li­te­ra­tur. Neben der spie­le­ri­schen Leis­tung besticht das mit viel Lie­be zum Detail insze­nier­te Stab­pup­pen­spiel durch wun­der­schö­ne Büh­nen­bil­der und lie­be­voll hand­ge­fer­tig­te Figu­ren. Spiel­zeit: 50 Minu­ten, Alters­emp­feh­lung: ab 3 Jah­re. Ein­tritt: Erwach­se­ne 8,- Euro und Kin­der 6,- Euro. Abend­kas­se zuzüg­lich 1,- Euro. Kar­ten im Tou­ris­mus­bü­ro unter Tel. 09243 70842 oder info@​pottenstein.​de erhältlich.