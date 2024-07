War­um brau­chen wir Hoch­was­ser­vor­sor­ge? Unwet­ter wer­den häu­fi­ger und hef­ti­ger, Hoch­was­ser- und Stark­re­gen­er­eig­nis­se neh­men aller­orts zu, beglei­tet von exor­bi­tant hohen Schä­den nicht nur mone­tä­rer Art, son­dern auch für Leib und Leben, so die Deut­sche Ver­ei­ni­gung für Was­ser­wirt­schaft, Abwas­ser und Abfall e.V. (DWA). Eine neue Regio­nal­stu­die des Deut­schen Wet­ter­diens­tes bestä­tigt Beob­ach­tun­gen von Kli­ma­for­schern: Die Abstän­de zwi­schen extre­men Nie­der­schlags­er­eig­nis­sen in Bay­ern wer­den immer kür­zer, berich­te­te jüngst der Baye­ri­sche Rund­funk. Aber wie kön­nen wir uns hier vor Ort vor Schä­den schüt­zen, vor Ereig­nis­sen, die nur sel­ten auf­tre­ten, sich aber häu­fen kön­nen? Um die­sen Fra­gen nach­zu­ge­hen hat die Stadt Forch­heim als ers­te Kom­mu­ne in Ober­fran­ken am 24. und 25. Juni 2024 zum DWA-Audit „Über­flu­tungs­vor­sor­ge – Hoch­was­ser und Stark­re­gen“ ein­be­ru­fen: Die durch den Frei­staat Bay­ern zu 75 Pro­zent geför­der­te Ver­an­stal­tung dien­te dem Infor­ma­ti­ons- und Erfah­rungs­aus­tausch und der Aus­spra­che zwi­schen ver­schie­de­nen öffent­li­chen Akteur*innen der Stadt sowie Fach­leu­ten, die im Fal­le eines sol­chen Kata­stro­phen­er­eig­nis­ses zustän­dig sind.

Zu Gast in Forch­heim war Prof. Dr.-Ing. Tho­mas Acker­mann von der Hoch­schu­le Mün­chen mit den Fach- und Auf­ga­ben­be­rei­chen Umwelt­tech­nik (Schwer­punk­te: Kli­ma­wan­del­fol­gen und Adapt­a­ti­on, Rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien, Nach­hal­tig­keit) und Was­ser­bau (Schwer­punk­te: Hydro­lo­gie, Was­ser­wirt­schaft, Hoch­was­ser­schutz, kon­struk­ti­ver Was­ser­bau). Der Umwelt­gut­ach­ter und Diplom­geo­lo­ge Dani­el Mül­ler von der R+V All­ge­mei­ne Ver­si­che­rung AG aus Wies­ba­den, Exper­te für Risi­ko­ein­schät­zung im ope­ra­ti­ven Geschäft, war der zwei­te Fach­mann der DWA im Audit. Zwei Tage lang führ­ten die bei­den DWA-Audi­to­ren vor Ort eine ein­ge­hen­de Anhö­rung und Befra­gung zu allen Details der Vor­sor­ge­maß­nah­men für Hoch­was­ser- und Stark­re­gen­er­eig­nis­se durch. Julia Schr­a­de, die Was­ser­ma­na­ge­rin der Stadt Forch­heim hat­te die­sen inten­si­ven Erfah­rungs­aus­tausch ange­sto­ßen: „Ich freue mich über die gro­ße Bereit­schaft und das Enga­ge­ment aller Betei­lig­ten, den Hoch­was­ser­schutz der Stadt Forch­heim gemein­sam anzu­pa­cken und mit ihrem Wis­sen und ihrer Exper­ti­se aktiv beizutragen!“.

Am Audit nahm Ober­bür­ger­meis­ter Dr. Kirsch­stein zusam­men mit sei­nen Refe­rats- und Amts­lei­tun­gen aus der Stadt­ver­wal­tung aus allen Fach­be­rei­chen teil. Der Ein­la­dung zum Aus­tausch von Exper­ten­wis­sen folg­ten zudem Ver­tre­tun­gen aus den Stadt­rats­frak­tio­nen der CSU, der SPD und der FGL, der Orts­be­auf­trag­te des THW, Chris­ti­an Wilf­ling, Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke, Abge­sand­te der Feu­er­wehr Forch­heim und zahl­rei­che Fach­leu­te aus dem Gesund­heits­amt Forch­heim, von den Stadt­wer­ken Forch­heim und vom Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach sowie ein Ver­tre­ter des Schwedenkraftwerks.

Aus den unter­schied­li­chen Blick­win­keln der Anwe­sen­den ergab sich ein Gesamt­bild zum aktu­el­len Stand der Vor­sor­ge im Stadt­be­reich. Ober­bür­ger­meis­ter Dr. Uwe Kirsch­stein resü­mier­te: „Unser zwei­tä­gi­ges Audit mit den Exper­ten des DWA hat auf jeden Fall Leucht­turm­cha­rak­ter für ande­re Kom­mu­nen in Ober­fran­ken: Wir woll­ten uns in die­sem ers­ten Schritt dar­über klar wer­den, wie unser aktu­el­ler Sta­tus aus­sieht und was noch zu tun ist! Wir haben in die­sen zwei Tagen viel gelernt und soge­nann­tes „Schwarm­wis­sen“ aus­ge­tauscht. Vor dem The­ma Hoch­was­ser und Stark­re­gen wol­len wir nicht die Augen ver­schlie­ßen, nun wis­sen wir ein Stück mehr, was wir zur Vor­be­rei­tung auf Extrem­ereig­nis­se tun kön­nen!“ Ein wich­ti­ges Ziel der Zusam­men­kunft wur­de sofort erreicht: Alle betei­lig­ten Akteur*innen haben im Anschluss an das Audit den­sel­ben Wis­sens­stand. Auf die­ser Basis kön­nen die Audi­tier­ten Ent­schei­dun­gen zur Ver­bes­se­rung der Über­flu­tungs­vor­sor­ge ableiten.

Aber auch wei­te­re Ergeb­nis­se der Tagung zum Sta­tus Quo in der Stadt stim­men auf jeden Fall hoff­nungs­voll: „In Forch­heim haben wir ein Stark­re­gen­the­ma, kein Fluss­hoch­was­ser­the­ma: Die Risi­ken sind ganz gut bekannt, die Stadt hat ihre Haus­auf­ga­ben gemacht. Es herrscht ein guter Stan­dard und es gibt erfolg­rei­che Ansät­ze!“, fass­ten die DWA-Exper­ten als ers­tes Ergeb­nis des Audits zufrie­den zusam­men Anhand der gesam­mel­ten Daten der Teil­neh­men­den ergab sich, dass die Stadt auf ein sog. „hun­dert­jäh­ri­ges Hoch­was­ser“ schon jetzt sehr gut vor­be­rei­tet ist – z.B. im Bereich der Was­ser­ab­lei­tungs­sys­te­me, im bau­li­chen Bereich, mit der Trink­was­ser- und Ener­gie­ver­sor­gung im Not­fall, mit Rück­hal­te­flä­chen und mit einer vor­sorg­li­chen Bau­leit­pla­nung. Das Augen­merk, so die DWA-Fach­leu­te, müs­se aus­ge­hend von die­ser sehr guten Basis nun auf der Vor­sor­ge von Sturz­flu­ten lie­gen, die noch extre­mer aus­fal­len kön­nen – wenn auch mög­li­cher­wei­se erst in 200 Jah­ren oder auch gar nicht. Tat­sa­che ist, die Risi­ken sind da und wer­den sta­tis­tisch gese­hen auch zuneh­men. Das bedeu­tet, es sind für Stark­re­gen­er­eig­nis­se Maß­nah­men zu ergrei­fen und es ist Vor­sor­ge zu tref­fen – immer­hin liegt nach Aus­sa­gen der Audi­to­ren die Wahr­schein­lich­keit, ein Extrem­hoch­was­ser zu Leb­zei­ten zu erle­ben, inzwi­schen bei 55 Prozent.

Die Stadt Forch­heim nimmt das Sze­na­rio jeden­falls sehr ernst und befin­det sich, was nach Mei­nung der bei­den DWA-Exper­ten durch­aus sel­ten ist – schon aktiv in den Vor­be­rei­tun­gen für Extrem­ereig­nis­se: Die Ver­ga­ben für den Hoch­was­ser­schutz Kers­bach wer­den im aktu­el­len Pla­nungs- und Umwelt­aus­schuss des Stadt­ra­tes bera­ten, sodass schon nach der Som­mer­pau­se die ers­ten sicht­ba­ren Bau­ar­bei­ten zum Schutz des Stadt­teils vor extre­mem Stark­re­gen star­ten kön­nen. In ande­ren Stadt­tei­len grei­fen die städ­ti­schen Vor­sor­ge­maß­nah­men schon, bei­spiels­wei­se in Burk, wo das Abfluss­sys­tem über den Schle­hen­bach und sei­ne Teich­ket­ten sei­ne Schutz­wir­kung bei Stark­re­gen ent­fal­ten kann. Dazu kommt die Ver­roh­rung aus dem Esels­berg unter der ehe­ma­li­gen B470 in das Regen­rück­hal­te­be­cken Dorf­ä­cker. Grund­sätz­lich wer­den im bau­li­chen Bestand der Stadt die The­men „Flä­chen­ent­sie­ge­lung“ und „Schwamm­stadt“, „Stadt­kli­ma“ und die Auf­la­gen in aus­ge­wie­se­nen Über­schwem­mungs­ge­bie­ten vom Stadt­rat und den städ­ti­schen Fachplaner*innen genau unter die Lupe genom­men und auch aktiv ange­gan­gen. In der Pla­nung für neue Bau­ge­bie­te (z.B. in Bucken­ho­fen, Reuth und Kers­bach) wer­den regel­mä­ßig z.B. Über­schwem­mungs­ge­fah­ren, Hang­la­gen und die Fließ­was­ser­rich­tung berück­sich­tigt sowie Rück­hal­te­be­cken und die Ablei­tung von Was­ser in die Bau­leit­pla­nung auf­ge­nom­men. Ein sehr wich­ti­ger Aspekt bleibt den­noch die frei­wil­li­ge Vor­sor­ge jedes ein­zel­nen Haus­hal­tes, die der Gesetz­ge­ber vor­sieht: Die Stadt Forch­heim möch­te hier selbst­ver­ständ­lich Hil­fe­stel­lung geben, so wird die Stabs­stel­le Was­ser­ma­nage­ment zukünf­tig die Öffent­lich­keits­ar­beit zum Hoch­was­ser- und Stark­re­gen­schutz ver­stär­ken. Julia Schr­a­de betont: „Vor­sor­ge ist frei­wil­lig, und den­noch ein wich­ti­ges The­ma! Wir möch­ten all die mit wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen unter­stüt­zen, die Eigen­in­itia­ti­ve ergrei­fen und ihr Hab und Gut in Eigen­ver­ant­wor­tung schüt­zen möchten.

Mit zusätz­li­chen Infor­ma­tio­nen hel­fen wir ger­ne bei der wich­ti­gen Über­le­gung, wie Eigen­vor­sor­ge sinn­voll und indi­vi­du­ell getrof­fen wer­den kann! Ent­spre­chen­de Unter­la­gen wer­den im Nach­gang an das Audit zusam­men­ge­stellt und ver­öf­fent­licht.“ Ober­bür­ger­meis­ter Dr. Uwe Kirsch­stein bedank­te sich bei Was­ser­ma­na­ge­rin Julia Schr­a­de für die Vor­be­rei­tung des Tref­fens und bei allen, die zum Audit gekom­men waren: „Die Teil­nah­me an einem Audit ist der ers­te wich­ti­ge Schritt zur siche­ren Vor­sor­ge für unse­re Stadt: Mit der Befra­gung über Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tu­ren, Ver­ant­wort­lich­kei­ten, Fach- und Ent­schei­dungs­kom­pe­ten­zen wer­den Ver­fah­ren, Pro­zes­se und erfor­der­li­che Mit­tel für die ver­schie­de­nen Fel­der der Hoch­was­ser­vor­sor­ge sowie für den Kata­stro­phen­schutz geklärt. Ich dan­ke allen, die sich zwei Tage Zeit genom­men haben und mit ihrer Exper­ti­se so enga­giert für das Gelin­gen die­ser not­wen­di­gen Ver­an­stal­tung bei­getra­gen haben!“ Die abschlie­ßen­de Bewer­tung mit Hand­lungs­stra­te­gien wird von der DWA in schrift­li­cher Form noch fol­gen. Die Stadt Forch­heim erhält eine Urkun­de und ein Pro­to­koll mit Infor­ma­tio­nen zum kon­kre­ten Hand­lungs­be­darf, zu fest­ge­leg­ten Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­gen im Kri­sen­fall, Check- und Maß­nah­men­lis­ten und die Ergeb­nis­se des Erfah­rungs­aus­tauschs, die in den Hoch­was­ser­schutz der Stadt Forch­heim ein­flie­ßen werden.