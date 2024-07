„Die meis­ten Inves­ti­tio­nen in unse­rem Land­kreis flie­ßen in den nächs­ten Jah­ren in Schul­bau­pro­jek­te – dies zeigt, dass bei uns Bil­dung höchs­te Prio­ri­tät hat“, erläu­tert SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Dr. Ger­man Hacker bei einem Besuch der Real­schu­le in Höchstadt. „Dabei ist es vor allem wich­tig, dass bei uns im Land­kreis alle Schul­ar­ten, also Gym­na­si­um, Real­schu­le und Mit­tel­schu­le, För­der­schu­le sowie die Berufs­schu­le gleich­be­rech­tigt neben­ein­an­der exis­tie­ren, um allen Schü­le­rin­nen und Schü­lern sehr gute Start­chan­cen zu geben,“ fügt Chris­ti­an Pech, stell­ver­tre­ten­der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der hinzu.

Der Direk­tor der Real­schu­le in Höchstadt, Mar­kus Ott, bestä­tig­te dabei auch, dass die Aus­stat­tung der Schu­le auf dem neu­es­ten Stand ist, auch bei bau­li­chen Wün­schen zei­ge der Land­kreis stets ein offe­nes Ohr. Gera­de in den Som­mer­mo­na­ten sei es in den Räu­men aller­dings sehr heiß, die gro­ßen Fens­ter, die für viel Licht sor­gen, las­sen im Som­mer hin­ge­gen die Räu­me stark auf­hei­zen. Die SPD-Kreis­tags­frak­ti­on hat im Anschluss einen Antrag an den Land­rat gestellt, die Ver­wal­tung soll Maß­nah­men prü­fen, wie das Raum­kli­ma zu ver­bes­sern ist, zum Bei­spiel durch umge­hen­de Repa­ra­tur der defek­ten Raffs­to­res, durch schat­ten­spen­den­de Glas-Glas Foto­vol­ta­ik­mo­du­le, zum Bei­spiel in der Über­da­chung der Aula.´Die SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­ti­na Stamm-Fibich war inner­halb kur­zer Zeit zum zwei­ten Mal zu Besuch in der Real­schu­le in Höchstadt, denn erst kürz­lich konn­te sie im Rah­men des par­la­men­ta­ri­schen Aus­tausch­pro­gramms eine Schü­le­rin der Real­schu­le für einen Auf­ent­halt von einem Jahr in die USA ver­mit­teln. „Die Schu­le ist durch die anspre­chen­de Bau­wei­se und die enga­gier­te Leh­rer­schaft nach wie vor sehr attrak­tiv,“ stellt Schul­spre­che­rin der SPD-Kreis­tags­frak­ti­on Rena­te Schroff fest. Die Schü­ler­zah­len in der Real­schu­le Höchstadt sind so auch leicht anstei­gend, man erwar­te im nächs­ten Schul­jahr 2024/2025 ins­ge­samt 35 Klas­sen, dies sei eine Klas­se mehr als im jet­zi­gen Schul­jahr. Auch per­spek­ti­visch wer­den die Schü­ler­zah­len stei­gen. Dies kommt nicht zuletzt durch neue Wohn­ge­bie­te, zum Bei­spiel in Adels­dorf. Beson­ders schön fan­den die Kreis­rä­te Andre­as Hän­jes aus Höchstadt und Kon­rad Gubo aus Ecken­tal, die von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern gestal­te­te Bus­hal­te­stel­le die mit dem Slo­gan „Die Welt ist bunt“ ein wei­te­res und öffent­lich gut sicht­ba­res Zei­chen für Tole­ranz an der „Schu­le ohne Ras­sis­mus und mit Cou­ra­ge“ setzt.