Die ober­frän­ki­schen Ver­kehrs­po­li­zei­en bie­ten auch in der Cam­ping­sai­son 2024 wie­der einen beson­de­ren Ser­vice an. An vier unter­schied­li­chen Orten in Ober­fran­ken kann jeder­mann sein Wohn­mo­bil oder sei­nen Wohn­an­hän­ger kos­ten­los wie­gen las­sen. Um sicher in den Urlaub zu kom­men, spielt das Gewicht Ihres Fahr­zeu­ges eine ent­schei­den­de Rol­le. Nut­zen Sie einen der vier ange­bo­te­nen Sams­ta­ge. Kos­ten­los und ohne Anmeldung.

Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr stell­ten die Ver­kehrs­po­li­zei­en Bam­berg, Bay­reuth, Coburg und Hof in Zusam­men­ar­beit mit den jeweils ört­lich zustän­di­gen Dienst­stel­len die­sen beson­de­ren Ser­vice zur Ver­fü­gung. Die Akti­on wird in die­sem Jahr an vier Sams­ta­gen fort­ge­setzt, um den Cam­ping­be­geis­ter­ten meh­re­re Gele­gen­hei­ten zu bie­ten. Von April bis Juli erfah­ren die Besit­zer von Wohn­mo­bi­len und Wohn­an­hän­gern an den vier ver­schie­de­nen Ein­satz­or­ten Fol­gen­des: Wie schwer ist eigent­lich mein Fahr­zeug? Ab wann gilt es als über­la­den und wird somit für mich selbst und ande­re gefährlich?

Dies sind Fra­gen, die Ihnen die Beam­ten ger­ne beant­wor­ten. Die ober­frän­ki­schen Ver­kehrs­po­li­zei­en nut­zen hier­zu fest instal­lier­te oder mobi­le Fahr­zeug­waa­gen, die an Ort und Stel­le auf­ge­baut wer­den kön­nen. Neben der Bestim­mung des Fahr­zeug­ge­wichts geben die Beam­ten auch wert­vol­le Tipps zur Bela­dung und opti­ma­len Nut­zung aller Stau­räu­me. Wich­tig zu wis­sen: Soll­te tat­säch­lich eine feh­ler­haf­te Bela­dung fest­ge­stellt wer­den, so ist an den Ein­satz­ta­gen natür­lich kein Buß­geld fäl­lig. Viel­mehr wird Ihnen gezeigt, wie es bes­ser geht.

Die Ein­satz­or­te und ‑zei­ten im Einzelnen: