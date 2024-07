Am Don­ners­tag, 18. Juli, fin­det von 10 bis 13 Uhr in der städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3 in Bay­reuth, ein lan­ger Digi­tal­vor­mit­tag für älte­re Men­schen statt. Der Wan­del zu einer zuneh­mend digi­ta­len Welt voll­zieht sich in allen Lebens­be­rei­chen und for­dert jede Gene­ra­ti­on. Am deut­lichs­ten spü­ren jedoch gera­de älte­re Men­schen die Fol­gen die­ser Ent­wick­lung: Nur wer über ein Gerät mit Inter­net­ver­bin­dung ver­fügt, es bedie­nen und die Anwen­dun­gen auch ver­ste­hen bezie­hungs­wei­se nut­zen kann, wird die Chan­cen der Digi­ta­li­sie­rung wahr­neh­men und für sich nutzen.

Das Digi­tal­pro­jekt des Senio­ren­am­tes der Stadt Bay­reuth, das mit groß­zü­gi­ger Unter­stüt­zung der Stif­tung „Men­schen in Not“ 2022 gestar­tet wur­de, soll Senio­rin­nen und Senio­ren prak­ti­sche Kennt­nis­se und Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten im Umgang mit digi­ta­len Medi­en ver­mit­teln. Ziel­grup­pe des Pro­jekts sind älte­re Men­schen, die bis­her wenig Erfah­run­gen mit digi­ta­len Gerä­ten haben und jetzt ihre ers­ten Schrit­te in die digi­ta­le Welt wagen wol­len. Im Rah­men des Pro­jek­tes ste­hen im Café der Stadt­mis­si­on, in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, im Gehör­lo­sen-Treff und beim Ver­ein J.A.Z. Tablet-PCs zur Ver­fü­gung. Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Ein­rich­tun­gen haben Gele­gen­heit die Gerä­te kos­ten­frei aus­zu­pro­bie­ren, zu nut­zen und damit die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten des Inter­nets zu erkunden.

Die Ein­rich­tun­gen ver­pflich­ten sich bei der Ver­ga­be von Leih-Tablets einen Inter­net­zu­gang bereit zu stel­len, die Nut­zer in die Tech­nik ein­zu­füh­ren sowie ehren­amt­li­che Digi­tal­as­sis­ten­ten als Beglei­ter und Unter­stüt­zer den Senio­rin­nen und Senio­ren zur Sei­te zu stel­len. In der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te gibt es ein­mal wöchent­lich, immer diens­tags von 10 bis 11.30 Uhr, eine Digi­tal­sprech­stun­de, in der indi­vi­du­el­le Pro­ble­me mit Han­dy, Tablet oder PC geklärt wer­den kön­nen. Am Nach­mit­tag fin­det eine Sprech­stun­de im Café der Stadt­mis­si­on statt. Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge wird nun am 18. Juli ein lan­ger Digi­tal­vor­mit­tag in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te statt­fin­den, so dass noch mehr Besu­cher die Mög­lich­kei­ten haben, ihre Pro­ble­me mit einem fach­kun­di­gen Digi­tal­lot­sen zu bespre­chen und zu lösen.