Im Rah­men des bay­ern­wei­ten För­der­pro­gramms zur struk­tu­rel­len Wei­ter­ent­wick­lung kom­mu­na­ler Fami­li­en­bil­dung und der Ein­rich­tung von Fami­li­en­stütz­punk­ten star­tet in die­sem Jahr eine umfang­rei­che Eltern­be­fra­gung im Land­kreis Coburg. Die Umfra­ge zielt dar­auf ab, die Bedürf­nis­se und Anlie­gen der Eltern im Land­kreis Coburg bes­ser zu ver­ste­hen. Mit den gewon­ne­nen Erkennt­nis­sen sol­len zukünf­tig noch pass­ge­naue­re und bedarfs­ge­rech­te Bil­dungs­an­ge­bo­te für Fami­li­en ent­wi­ckelt werden.

Eltern spie­len eine ent­schei­den­de Rol­le in der Erzie­hung und Bil­dung ihrer Kin­der. Ihre Erfah­run­gen, Wün­sche und Her­aus­for­de­run­gen sind daher von unschätz­ba­rem Wert, um die bestehen­den Ange­bo­te zur Eltern­bil­dung zu eva­lu­ie­ren und wei­ter zu ver­bes­sern. Die Teil­nah­me an der Befra­gung bie­tet Eltern die Mög­lich­keit, aktiv an der Gestal­tung zukünf­ti­ger Bil­dungs­an­ge­bo­te mit­zu­wir­ken und so die Fami­li­en­bil­dung im Land­kreis nach­hal­tig zu stär­ken. Die Ergeb­nis­se der Befra­gung wer­den nach Abschluss der Ana­ly­se ver­öf­fent­licht und flie­ßen direkt in die Pla­nung und Umset­zung neu­er Ange­bo­te und Pro­jek­te ein.

Dadurch wird sicher­ge­stellt, dass die Bedürf­nis­se der Eltern best­mög­lich berück­sich­tigt wer­den und ziel­ge­rich­te­te Unter­stüt­zung ange­bo­ten wird. Die Eltern­be­fra­gung fin­det vom 1. Juli bis zum 15. Sep­tem­ber statt. Die Teil­nah­me kann online durch­ge­führt wer­den und jeder­zeit pau­siert wer­den, sodass Eltern fle­xi­bel teil­neh­men kön­nen. Die Befra­gung dau­ert etwa acht Minu­ten. Alle Daten wer­den anonym erho­ben und streng ver­trau­lich behan­delt. Der Zugang zur Umfra­ge ist ein­fach und benut­zer­freund­lich gestaltet.

Eltern kön­nen über die Web­sei­te des Land­krei­ses Coburg (www​.land​kreis​-coburg​.de) oder direkt über den im Fol­gen­den bereit­ge­stell­ten Link teil­neh­men: www​.land​kreis​-coburg​.de/​u​m​f​r​a​g​e​n​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​7​3​6​8​5​7​?​l​a​n​g​=de.

Als Kon­takt für Rück­fra­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Eltern­be­fra­gung steht Lena Set­zer von der Koor­di­nie­rungs­stel­le Fami­li­en­stütz­punk­te und Fami­li­en­bil­dung tele­fo­nisch unter 09561/514‑2206 oder per Mail unter familienstuetzpunkte@​landkreis-​coburg.​de zur Verfügung.