„Kunst zu Gast II“ heißt die neue Son­der­aus­stel­lung, die vom 25. Juli bis zum 1. Sep­tem­ber, im Pfalz­mu­se­um Forch­heim (Diens­tag bis Sonn­tag, jeweils von 10 bis 17 Uhr) gezeigt wird. Rück­blick: Im Som­mer 2014 waren jun­ge Künst­ler und Künst­le­rin­nen aus Forch­heims Part­ner­städ­ten Brau­nau (Tsche­chi­en), Gher­la (Rumä­ni­en), Bis­car­ros­se und Le Per­reux (Frank­reich), Pößneck (Thü­rin­gen) und Rover­eto (Ita­li­en) zu Gast bei einem Sym­po­si­um, das von der Forch­hei­mer Künst­le­rin Chris­ti­ne Frick in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Forch­heim kura­tiert und ver­an­stal­tet wur­de. Zehn Tage durf­ten die jun­gen Frau­en und Män­ner Forch­heim für sich ent­de­cken und ihre Ein­drü­cke künst­le­risch umset­zen. Die Samm­lung des Muse­ums erhielt danach je eine im Lau­fe des Sym­po­si­ums ent­stan­de­ne Arbeit. Seit­dem ent­wi­ckel­ten sich die Künst­ler und Künst­le­rin­nen wei­ter, blie­ben teil­wei­se mit­ein­an­der in Kon­takt und tausch­ten sich über sozia­le Medi­en aus. Was ist aus den jun­gen Leu­ten von damals gewor­den? Wie haben sie sich künst­le­risch wei­ter­ent­wi­ckelt? Im Unter­schied zu 2014 – als Künstler*innen zu Besuch kamen, um vor Ort Kunst­wer­ke zu gestal­ten – sol­len nun, zehn Jah­re spä­ter, ihre zwi­schen­zeit­lich ent­stan­de­nen Kunst­wer­ke nach Forch­heim rei­sen und im Pfalz­mu­se­um gezeigt wer­den. Kur­ze Video­clips, vor Ort gedreht, geben dar­über hin­aus Ein­bli­cke sowohl in die unter­schied­li­chen Wer­de­gän­ge der Künstler*innen als auch in das kul­tu­rel­le Lebens­um­feld von Forch­heims Partnerstädten.

Kon­takt: Pfalz­mu­se­um Forch­heim, Kapel­len­stra­ße 16, 91301 Forch­heim, Tele­fon 09191/714–327.

Flan­kie­rend zur Son­der­aus­stel­lung „Kunst zu Gast II“ bie­tet das Pfalz­mu­se­um Forch­heim am Don­ners­tag, 25. Juli, drei Work­shops unter der Feder­füh­rung inter­na­tio­na­ler Künst­ler an. Kunst ist gren­zen­los, Kunst ver­bin­det – das zei­gen die Künst­ler Lin­da Rigot­ti, Paul Maz sowie Jakob und Eva Horsky, die am Don­ners­tag, 25. Juli, zum Kunst­work­shop ins Pfalz­mu­se­um laden: Die ita­lie­ni­sche Künst­le­rin Lin­da Rigot­ti ist Kunst­the­ra­peu­tin und unter­rich­tet in Bolo­gna und Tri­ent. In Forch­heim zeigt sie, wie Far­be sich spü­ren, füh­len und medi­ta­tiv erle­ben lässt. Sie bringt gro­ße Aqua­rell­pa­pie­re und flie­ßen­de Far­be mit. Die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen dür­fen sich ganz auf das Wun­der von Far­be und Farb­ver­läu­fen ein­las­sen und im Malen zur Ruhe kom­men. Karten‑, Seil‑, Papier­tricks und mehr zeigt der Maler und Magi­er Paul Maz aus Le Per­reux. Wöchent­lich tritt er in Paris auf und begeis­tert dort sei­ne Zuschau­er. Über die unter­halt­sa­me Kurz­wei­lig­keit wer­den sich auch die­je­ni­gen freu­en, die nicht der fran­zö­si­schen Spra­che mäch­tig sind und Paul Maz‚s Täu­schungs­ma­nö­vern stau­nend auf­sit­zen. „Druck dich bunt und bunt gedruckt“ ist das Mot­to von Jakub und Eva Horskys Work­shop. Vor­ge­fer­tig­te Steck­tei­le dür­fen bedruckt und indi­vi­du­ell kom­bi­niert wer­den. Jakub Hor­ský absol­vier­te den Mas­ter in Bil­den­der Kunst in Brno/​Brünn. Inzwi­schen lehrt er an der Uni­ver­si­tät Hra­dec Kralove. Die Work­shops fin­den am Don­ners­tag, 25.7., von 10 bis 12 Uhr im Pfalz­mu­se­um Forch­heim, Kapel­len­stra­ße 16, statt und kos­ten 10 Euro pro Per­son inkl. Material.

Anmel­dung tele­fo­nisch unter 09191/714–326 und per E‑Mail an kaiserpfalz@​forchheim.​de Vor und nach den Work­shops am 25. 7., um 9.30 Uhr und ab 12.30 Uhr, gibt es die Mög­lich­keit, mit Chris­ti­ne Frick die Aus­stel­lung „Kunst zu Gast“ zu besuchen.