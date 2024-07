Auch wenn die aktu­el­len Tem­pe­ra­tu­ren eher noch nicht an die Weih­nachts­zeit den­ken las­sen, lohnt ein Blick in den Dezem­ber. Dann wird es für Kun­din­nen und Kun­den des Innen­stadt­han­dels näm­lich ein zusätz­li­ches Ange­bot geben. „Was unser Innen­stadt­han­del benö­tigt, sind nicht Nega­tiv­bot­schaf­ten, son­dern zusätz­li­che Ange­bo­te zur Attrak­ti­vie­rung. Mit dem kos­ten­lo­sen Bus­fah­ren an den Advents­sams­ta­gen wer­den wir gemein­sam mit der SPD ein sol­ches Ange­bot schaf­fen“, so Chris­ti­an Hader Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der von Grü­nes Bamberg.

Die Bam­ber­ger Innen­stadt ist Welt­erbe, herr­lich zwi­schen zwei Fluss­ar­men gele­gen, mit tol­len Geschäf­ten ver­se­hen, ist egal ob zu Fuß, mit Auto, Bus oder Rad gut erreich­bar – kurz­um: Die Bam­ber­ger Innen­stadt ist ein­zig­ar­tig. All dass könn­ten nach Ansicht von Grü­nes Bam­berg und SPD Bot­schaf­ten sein, wel­che die Bam­ber­ger Innen­stadt gut dar­stel­len und so zusätz­li­che Kun­din­nen und Kun­den anlo­cken. Dass aus­ge­rech­net der Geschäfts­füh­rer des Stadt­mar­ke­ting als BUB-Stadt­rat und der CSU-Vor­sit­zen­de in trau­ter Einig­keit mit ver­meint­li­chen Hiobs­bot­schaf­ten das Gegen­teil tun, scha­de nicht nur dem Innen­stadt­han­del – es ver­an­lasst nun auch die Stadt­rats­frak­tio­nen von Grü­nes Bam­berg und SPD sich für den Innen­stadt­han­del einzusetzen.

Heinz Kunt­ke, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Bam­ber­ger SPD wen­det sich in die­sem Zusam­men­hang mit einem Appell an CSU und BUB: „Der Innen­stadt­han­del darf nicht zum Spiel­ball poli­ti­scher Ideo­lo­gien wer­den, son­dern erfor­dert einen Schul­ter­schluss aller poli­ti­schen Akteu­re.“ Hader und Kunt­ke mah­nen CSU und BUB daher, deren poli­ti­sches Han­deln in Ein­klang mit den Erkennt­nis­sen der diver­sen Gut­ach­ten für den Han­dels­stand­ort Innen­stadt zu brin­gen. „Wir laden CSU und BUB ein, gemein­sam mit uns die Auf­ent­halts­qua­li­tät in der Innen­stadt zu erhö­hen, wie es sich bei­spiels­wei­se auch der Bür­ger­ver­ein Bam­berg Mit­te wünscht“, so Hader und Kunt­ke abschließend.