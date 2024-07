Aus­stel­lung „Kin­der­sprech­stun­de“ bis 24. Juli im Land­rats­amt Bayreuth

Bereits 15 Jah­re ist es her, dass die KoKi – Koor­di­nie­ren­de Kin­der­schutz­stel­len – auch bei uns in der Regi­on ihre Arbeit auf­nah­men. Heu­te sind Kers­tin Zieg­ler und Moni­ka Cos­ma für den Land­kreis Kulm­bach zustän­dig, Nina Mül­ler und Han­nah Braun für die Stadt Bay­reuth, sowie Chris­ti­na Zapf und Danie­la Löb­lein für den Land­kreis Bay­reuth. Sie küm­mern sich um das Netz­werk rund um Hil­fen in der frü­hen Kindheit.

Seit 2010 fin­den in die­sem Zusam­men­hang Tref­fen des „Run­den Tischs im Netz­werk frü­he Kind­heit“ statt. Die Teil­neh­mer haben den Leit­fa­den zur inter­dis­zi­pli­nä­ren Zusam­men­ar­beit im Bereich der frü­hen Hil­fen ent­wi­ckelt. Seit der Ein­füh­rung der Bun­des­stif­tung frü­he Hil­fen kön­nen Fami­li­en­heb­am­men, Fami­li­en­kin­der­kran­ken­schwes­tern aber auch Ehren­amt­li­che bei Bedarf zur Sei­te gestellt werden.

Jähr­lich wer­den in der Stadt Bay­reuth, im Land­kreis Bay­reuth und im Land­kreis Kulm­bach durch­schnitt­lich jeweils 80 Fami­li­en durch die jewei­li­gen KoKis betreut.

Am Don­ners­tag, 11. Juli 2024, fand der KoKi-Fach­tag zum The­ma: „Kin­der psy­chisch erkrank­ter Eltern“ im Land­rats­amt Bay­reuth statt, an dem auch zahl­rei­che im Bereich „Frü­he Hil­fen“ ehren­amt­lich Täti­ge teilnahmen.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann dank­te den drei Koki-Stel­len in der Stadt Bay­reuth sowie in den Land­krei­sen Kulm­bach und Bay­reuth und der staat­lich aner­kann­ten Bera­tungs­stel­le für Schwan­ger­schafts­fra­gen im Land­rats­amt Bay­reuth mit Cari­na Schott, Rebec­ca Saus­ner, Kat­rin Bau­er und Bir­git Kasel für die Orga­ni­sa­ti­on die­ses Fach­tags, „der eine wich­ti­ge Funk­ti­on hat – als Info­bör­se, aber auch als Netzwerk-Plattform“.

Im Zen­trum der Ver­an­stal­tung stand am Vor­mit­tag der Fach­vor­trag von Prof. Dr. Albert Lenz, dem Lei­ter des Insti­tuts für Gesund­heits­for­schung und Sozia­ler Psych­ia­trie (igsp) der Katho­li­schen Hoch­schu­le NRW, Abtei­lung Pader­born zu den Grund­la­gen einer psy­chi­schen Erkran­kung, der Belas­tung im Fami­li­en­all­tag sowie dem Erle­ben der Kin­der und deren Eltern.

Am Nach­mit­tag gab er einen Ein­blick zum Zugang zu den Eltern sowie zur Moti­va­ti­on in der Eltern­ar­beit und der prak­ti­schen Arbeit.

Im Foy­er des Land­rats­amts wur­de pas­send zum The­ma des Fach­ta­ges die Aus­stel­lung „Kin­der­sprech­stun­de“ vom Baye­ri­schen Lan­des­amt für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit auf­ge­baut, die einen guten Ein­blick in die The­ma­tik gibt: Kin­der von Eltern mit einer psy­chi­schen Erkran­kung berich­ten hier in Bil­dern und Geschich­ten von ihren Ängs­ten, Hoff­nun­gen und Wünschen.

Die Aus­stel­lung ist für die Öffent­lich­keit bis ein­schließ­lich 24. Juli zu den Öff­nungs­zei­ten des Land­rats­amts zu sehen.