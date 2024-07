Die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. lädt zum jähr­li­chen „Klas­sik am Berg“ am Ent­las Kel­ler in Erlan­gen ein. Freu­en Sie sich auf einen musi­ka­li­schen Som­mer­abend am 18.07.2024 ab 19:30 Uhr mit einer bun­ten Mischung aus kon­zer­tan­ter, stim­mungs­vol­ler und tra­di­tio­nel­ler Blas­mu­sik mit unse­rem Sym­pho­ni­schen Blasorchester.