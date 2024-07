Bau­mi­nis­ter Bern­rei­ter: „Bau­en im Bestand wird attrak­tiv gefördert!“

Exper­tin­nen und Exper­ten aus Wis­sen­schaft, Ver­wal­tung und Pla­nungs­bü­ros haben sich heu­te im ober­frän­ki­schen Bau­nach bei der baye­ri­schen Jah­res­ta­gung der Wohn­raum­för­de­rung und Städ­te­bau­för­de­rung über die Poten­zia­le aus­ge­tauscht, die im bau­li­chen Bestand schlum­mern. „Bewusst haben wir die­ses aktu­el­le The­ma auf­ge­grif­fen“, so Bay­erns Bau­mi­nis­ter Chris­ti­an Bern­rei­ter. „Die Kreis­lauf­wirt­schaft ist auch für das Bau­en sehr wich­tig. Im Gebäu­de­be­stand schlum­mern gro­ße Res­sour­cen, die wir noch inten­si­ver nut­zen wol­len.“ Im Bür­ger­haus Lech­ner Bräu haben Exper­tin­nen und Exper­ten dazu Bei­spie­le aus Bay­ern und ganz Deutsch­land dis­ku­tiert, Erfah­run­gen aus­ge­tauscht und sich ver­netzt. „Der Aus­tausch zu aktu­el­len The­men ist auch für die pass­ge­naue Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer För­der­pro­gram­me unver­zicht­bar“, so Minis­ter Bernreiter.

Die bau­li­che Anpas­sung und die nach­hal­ti­ge Nut­zung von Bestands­ge­bäu­den kann einen wich­ti­gen Bei­trag zum öko­no­mi­schen Umgang mit Res­sour­cen und zum Kli­ma­schutz leis­ten. Das zei­gen im Rah­men der Tagung zahl­rei­che Bei­spie­le und Lösungs­an­sät­ze, die sich bereits in der Pra­xis bewährt haben.

Bei­spiels­wei­se hat die ober­baye­ri­sche Gemein­de Unter­wös­sen vor­bild­haft mit Hil­fe der Städ­te­bau­för­de­rung ein unwirt­schaft­lich gewor­de­nes Hal­len­bad zum Bür­ger­haus „Altes Bad“ umge­baut. Aus der ehe­ma­li­gen Schwimm­hal­le ist so ein Bür­ger­saal für rund 500 Per­so­nen ent­stan­den, der nun mit hoch­wer­ti­gen musi­ka­li­schen Ver­an­stal­tun­gen ein kul­tu­rel­ler Anzie­hungs­punkt im Achen­tal ist. Zudem sind viel­fäl­ti­ge Nut­zun­gen wie eine inter­kom­mu­na­le Tou­ris­ten­in­for­ma­ti­on, Aus­stel­lungs- und Ver­eins­räu­me und eine Kin­der­be­treu­ung inte­griert worden.

Das kürz­lich fer­tig­ge­stell­te Pro­jekt „Krach­er­hof“ der Wohn­ge­nos­sen­schaft Lin­de eG in Eres­ing wur­de gemein­sam mit Städ­te­bau- und Wohn­raum­för­de­rung rea­li­siert. Die Genos­sen­schaft hat mit der Sanie­rung des his­to­ri­schen Bestands in Kom­bi­na­ti­on mit einem Neu­bau das ort­bild­prä­gen­de Gebäu­de in Eres­ing neu­ge­stal­tet und dadurch neu­en Wohn­raum geschaf­fen. Die zehn genos­sen­schaft­li­chen Woh­nun­gen sind bar­rie­re­frei gestal­tet und wer­den gene­ra­tio­nen­über­grei­fend von Sin­gles, Paa­ren und Fami­li­en bewohnt.

Inter­na­tio­nal renom­mier­te Exper­ten wie der Archi­tekt Prof. Arno Brandl­hu­ber beleuch­ten in Impuls­vor­trä­gen und Dis­kus­si­ons­run­den, wie die Wei­ter­ent­wick­lung des bau­li­chen Bestan­des zu Wert­erhalt und der Bereit­stel­lung von güns­ti­gem Wohn­raum bei­tra­gen kön­nen. Mit den Pro­gram­men der Wohn­raum­för­de­rung und der Städ­te­bau­för­de­rung unter­stützt der Frei­staat Pro­jek­te von Kom­mu­nen, Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten und pri­va­ten Bau­trä­gern, die die­ses Ziel verfolgen.

In Zei­ten hoher Finan­zie­rungs­kos­ten bei unge­bro­chen hoher Nach­fra­ge nach bezahl­ba­rem Wohn­raum ist der Frei­staat ein ver­läss­li­cher Part­ner für Woh­nungs­wirt­schaft und Kom­mu­nen. Die Pro­gram­me der Wohn­raum­för­de­rung wur­den wei­ter ver­bes­sert, unter ande­rem mit neu­en Zuschüs­sen für das Bau­en im Bestand. „Wir schie­ben als Frei­staat Bay­ern wei­ter kräf­tig an. Der Frei­staat stellt so viel Geld wie noch nie für den Woh­nungs­bau bereit! Das bereits in 2023 erreich­te Rekord­ni­veau der sozia­len Wohn­raum­för­de­rung mit einer Wohn­bau-Mil­li­ar­de haben wir ver­ste­tigt, um eine ver­läss­li­che Inves­ti­ti­ons­per­spek­ti­ve zu schaf­fen“, so Bau­mi­nis­ter Bern­rei­ter. Eine sehr hohe Nach­fra­ge im geför­der­ten Woh­nungs­bau trotz erschwer­ter Rah­men­be­din­gun­gen bestä­tigt die Wir­kung des Wohn­bau-Boos­ters und des Baye­ri­schen Bau­kon­junk­tur­pro­gramms des ver­gan­ge­nen Jahres.

Die Städ­te­bau­för­de­rung bie­tet ein brei­tes Spek­trum an Instru­men­ten zur städ­te­bau­li­chen Auf­wer­tung und Ent­wick­lung der Stadt- und Orts­ker­ne. Mit der För­der­initia­ti­ve „Kli­ma wandel(t) Innen­stadt“ stellt der Frei­staat seit die­sem Jahr erhöh­te För­der­sät­ze von bis zu 90 Pro­zent für kom­mu­na­le Pro­jek­te der kli­ma­ge­rech­ten Innen­ent­wick­lung bereit. „Für die Städ­te­bau­för­de­rung sind Abriss und Neu­bau seit einem hal­ben Jahr­hun­dert nur die zweit­bes­te Lösung. Ich bin stolz, dass sich in den baye­ri­schen Kom­mu­nen in die­ser lan­gen Zeit eine leben­di­ge Umbau­kul­tur und ein frucht­ba­rer Boden für die bau­li­che Bestands­ent­wick­lung eta­bliert haben. Dar­auf bau­en wir wei­ter auf,“ so Bay­erns Bau­mi­nis­ter Bernreiter.

Die vol­le Kraft ent­fal­ten Wohn­raum­för­de­rung und Städ­te­bau­för­de­rung, wenn sie kom­bi­niert wer­den. Die Ver­knüp­fung der bei­den Pro­gram­me ermög­licht baye­ri­schen Kom­mu­nen, Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten und pri­va­ten Bau­her­ren die opti­ma­le Nut­zung staat­li­cher För­der­an­ge­bo­te. Der ver­meint­li­che Kos­ten­nach­teil der Bestands­ent­wick­lung wird durch die staat­li­che Unter­stüt­zung häu­fig wett­ge­macht. Bei Betrach­tung der gesam­ten Lebens­zy­klus­kos­ten eines Gebäu­des wird deut­lich, dass eine mög­lichst lan­ge Nut­zungs­dau­er die bes­te Gewähr für Res­sour­cen- und Kos­ten­ef­fi­zi­enz ist. Das Ergeb­nis sind eine gut erhal­te­ne Bau­sub­stanz und leben­di­ge Stadt- und Orts­ker­ne, die den aktu­el­len Bedürf­nis­sen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger entsprechen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Fach­ta­gung fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter http://s.bayern.de/jata2024.

Auf unse­rer Home­page fin­den Sie wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu den Ange­bo­ten der Wohn­raum­för­de­rung (https://​www​.stmb​.bay​ern​.de/​w​o​h​n​e​n​/​f​o​e​r​d​e​r​u​n​g​/​i​n​d​e​x​.​php) und der Städ­te­bau­för­de­rung (https://​www​.stmb​.bay​ern​.de/​b​u​w​/​s​t​a​e​d​t​e​b​a​u​f​o​e​r​d​e​r​u​n​g​/​i​n​d​e​x​.​php).