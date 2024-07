Vor­stands­sit­zung der Initia­ti­ve Rodachtal

Die Bür­ger­meis­te­rin­nen und Bür­ger­meis­ter der Initia­ti­ve Rodach­tal tra­fen sich am 10. Juli in der Geschäfts­stel­le in Ummer­stadt zur tur­nus­ge­mä­ßen Vor­stands­sit­zung. Auf der Tages­ord­nung stand auch die Neu­wahl des Co-Vor­sit­zen­den der Initia­ti­ve Rodach­tal. Der ehe­ma­li­ge Eis­fel­der Bür­ger­meis­ter Sven Gre­gor war nach sei­nem Amts­an­tritt als neu­er Land­rat des Land­krei­ses Hild­burg­hau­sen aus dem Vor­stand der Initia­ti­ve Rodach­tal ausgeschieden.

Regel­mä­ßig trifft sich der Vor­stand der thü­rin­gisch-baye­ri­schen Alli­anz zu einer ordent­li­chen Sit­zung, um sich gemein­sam mit dem Regio­nal­ma­nage­ment IPU GmbH über den Stand der Pro­jek­te aus­zu­tau­schen und stra­te­gi­sche Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Fast zwei Jah­re lang hat­te sich Sven Gre­gor mit sei­nem Ahor­ner Amts­kol­le­gen Mar­tin Fin­zel den Vor­sitz der Initia­ti­ve Rodach­tal geteilt. Zudem hat­te der vor­ma­li­ge Bür­ger­meis­ter Eis­felds Paten­schaf­ten für die Leit­pro­jek­te „vor Ort ver­sorgt“ und „enga­gier­tes Rodach­tal“ übernommen.

Gemäß dem Mot­to „in jedem Ende liegt ein neu­er Anfang“ ver­ab­schie­de­ten sich die Vor­stands­kol­le­gen und Sven Gre­gor zwar mit Weh­mut und Dank­bar­keit von­ein­an­der, jedoch auch mit der attrak­ti­ven Per­spek­ti­ve auf eine wei­te­re gute und ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit auf Land­kreis­ebe­ne. Für sei­ne geleis­te­te Arbeit wur­de Sven Gre­gor zum Bot­schaf­ter des Rodach­tals ernannt.

Die Wahl zum Nach­fol­ger in die Dop­pel­spit­ze fiel ein­stim­mig auf Chris­toph Bau­er, den neu­en Bür­ger­meis­ter der Stadt Eis­feld. Die­ser bedank­te sich für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en und ihm als „New­co­mer“ in der Grup­pe direkt das Amt im Füh­rung­stan­dem anzubieten.

Mar­tin Fin­zel begrüß­te die Ent­schei­dung: „Die Gemein­de Ahorn und die Stadt Eis­feld ver­bin­det eine lang­jäh­ri­ge Städ­te­part­ner­schaft und ein inten­si­ver Aus­tausch, da sind die Abstim­mungs­we­ge sehr gut ein­ge­spielt“, so Mar­tin Finzel.

Seit 20 Jah­ren arbei­ten Kom­mu­nen aus Bay­ern und Thü­rin­gen in der Initia­ti­ve Rodach­tal zusam­men, um gemein­sam die Regi­on zu gestal­ten. „Der kol­le­gia­le Aus­tausch, die Bün­de­lung von Ideen, die Tei­lung von Wis­sen, das abge­stimm­te Vor­ge­hen, also die Nut­zung von Syn­er­gien, spart Res­sour­cen in den ein­zel­nen Kom­mu­nen und gene­riert ein Viel­fa­ches an Mehr­wer­ten“ unter­strich Land­rat Sven Gre­gor in sei­ner neu­en Funk­ti­on als Bot­schaf­ter des Rodach­tals die Bedeu­tung von inter­kom­mu­na­ler Zusam­men­ar­beit in sei­ner Abschieds­lau­da­tio, die er mit den Wor­ten schloss: „gemein­sam sind wir sichtbarer!“

Die Vor­stand­schaft der Initia­ti­ve Rodach­tal setzt sich aus den elf Bür­ger­meis­te­rin­nen und Bür­ger­meis­tern der Mit­glieds­kom­mu­nen Weit­rams­dorf, Ahorn, Strauf­hain, Itz­grund, Unter­merz­bach, Hild­burg­hau­sen, Eis­feld, Seß­lach, Bad Rodach, Ummer­stadt und Held­burg zusam­men. Das Amt der stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den beklei­den die Bür­ger­meis­ter von Unter­merz­bach und Held­burg, Hel­mut Dietz und Chris­to­pher Other.