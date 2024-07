„Stirbt die ärzt­li­che Ver­sor­gung auf dem Land?“ – dies war die Fra­ge­stel­lung, mit der sich Die Frau­en­uni­on Pretz­feld-Eber­mann­stadt im Rah­men einer Ver­an­stal­tung am Kli­ni­kum Eber­mann­stadt befasst hat. Gela­den waren die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Dr. Sil­ke Lau­nert und online hin­zu geschal­tet war eben­so Dr. Ste­phan Pil­sin­ger aus Mün­chen, eben­so Abge­ord­ne­ter aus dem Wahl­kreis Mün­chen und ange­stell­ter All­ge­mein­me­di­zi­ner in einer länd­li­chen Hausarztpraxis.

Dia­na Könit­zer, Vor­sit­zen­de der Frau­en­uni­on Pretz­feld-Eber­mann­stadt beton­te, dass es wich­tig sei, die Sor­gen und Ängs­te der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ernst zu neh­men und freu­te sich sehr, dass bei­de Man­dats­trä­ger die Zeit gefun­den haben, sich den Fra­gen der Bür­ger zu stel­len sowie Ideen zu prä­sen­tie­ren, mit der die soge­nann­te Kli­nik­re­form zu einer für alle zufrie­den­stel­len­den Lösung wer­den kann. Die Regie­rung plant seit Län­ge­rem eine Ände­rung in der Finan­zie­rung der Kran­ken­häu­ser. Man möch­te weg von den soge­nann­ten Fall­pau­scha­len hin zu den Vor­hal­te­pau­scha­len, um so die Qua­li­tät in den Vor­der­grund zu stel­len und die Quan­ti­tät der Ver­sor­gung abzu­bau­en. Doch so ein­fach ist es nicht. Die deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft oder die gesetz­li­chen Kas­sen erwar­ten eine Kos­ten­stei­ge­rung sowie ein Mehr an Büro­kra­tie und üben Kritik.

Die Luft ist also dick zwi­schen Bund und Län­dern. Hör­te man Pil­sin­ger und Lau­nert bei den Aus­füh­run­gen zu, konn­te man erken­nen, dass eine Reform drin­gend sein muss. Durch gestie­ge­ne Kos­ten und höher wer­den­den Defi­zi­ten kann nicht auf eine Bun­des­tags­wahl gewar­tet wer­den, ein Han­deln ist erfor­der­lich. Pil­sin­ger betont: „Die Ver­sor­gung mit einer not­ärzt­li­chen Ambu­lanz soll­te wohn­ort­nah erfol­gen müs­sen! Not­auf­nah­men brau­chen ande­re Zuschlä­ge und eine rich­ti­ge Grund­fi­nan­zie­rung! Für die ambu­lan­te Ver­sor­gung braucht es nie­der­ge­las­se­ne Ärz­te, für die es attrak­tiv ist, auf dem Land tätig zu sein, even­tu­ell auch mit Model­len, die es Ärz­tin­nen ermög­licht, die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf zu bewäl­ti­gen.“ Sil­ke Lau­nert füg­te an: „Trotz guter Ansät­ze müs­sen wir weg von der Bud­ge­tie­rung und sicher­stel­len, dass eine schnel­le und gute Erst­ver­sor­gung über­all zu gewähr­leis­ten ist!“ Das soge­nann­te Kran­ken­haus­ver­sor­gungs­ver­bes­se­rungs­ge­setz sei dem­nach nicht die Lösung, denn sie ver­ste­cke Kos­ten und Bürokratie.

Die Ver­sor­gung im länd­li­chen Raum begin­ne bereits bei der Fra­ge, ob ein stren­ger Nume­rus Clau­sus wirk­lich aus­schlag­ge­bend dafür ist, ob jemand ein guter Arzt oder eine gute Ärz­tin wer­den kön­ne. Eben­so schwä­che ein Weg­bre­chen von Ärz­ten und Apo­the­ken auf dem Land den eh schon struk­tu­rell schwä­che­ren Raum.

Ohne einen für Ärz­te und Kli­ni­ken finan­zi­ell, per­so­nell und auch struk­tu­rell gut auf­ge­bau­ten länd­li­chen Raum wird es schwer, die Ver­sor­gung dau­er­haft sicher­zu­stel­len. „Wir sehen, wie viel­schich­tig die Ant­wor­ten auf die Fra­ge­stel­lung der Ver­an­stal­tung zu sehen sind! Kurz­fris­tig gäbe es Mög­lich­kei­ten, Mit­tel- und lang­fris­tig sind aber auch Aktio­nen und Maß­nah­men nötig, um dau­er­haft star­ke in der Ver­sor­gung zu blei­ben!“ So Dia­na Könit­zer im Fazit auf die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung, die vie­le Inter­es­siert sowohl in Prä­senz als auch Online anzog. Stand­ort­lei­tung Ulla König und Dr. Hubert Gräf als Chef­arzt der Inne­ren Medi­zin und Ger­ia­trie am Kli­ni­kum Eber­mann­stadt waren gekom­men und tru­gen durch die prak­ti­sche Exper­ti­se zum Gelin­gen des über­aus infor­ma­ti­ven Abends bei.