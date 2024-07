An zwei kom­plet­ten Wochen­en­den fand eine gemein­sa­me Was­ser­ret­ter-Aus­bil­dung der Kreis­was­ser­wach­ten Bam­berg und Forch­heim statt. Ins­ge­samt 16 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wur­den in den Grund­la­gen des Was­ser­ret­tungs­diens­tes geschult und sind nun Ein­satz­kräf­te, die in den Schnell­ein­satz­grup­pen Was­ser­ret­tung mit­wir­ken kön­nen. Zudem dür­fen sie nun auch an den wei­ter­füh­ren­den Aus­bil­dun­gen wie bei­spiels­wei­se zu Tau­chern, Boots­füh­rern oder Füh­rungs­kräf­ten teil­neh­men. Die Teil­neh­me­rIn­nen hat­ten im Vor­feld bereits die Aus­bil­dung zum Ret­tungs­schwim­mer, Ret­tungs­schwim­mer im Was­ser­ret­tungs­dienst und die Sani­täts­aus­bil­dung besucht.

„Ich möch­te mich auf die­sem Wege bei allen Aus­bil­dern, die zum Erfolg die­ses Lehr­gangs bei­getra­gen haben, herz­lich bedan­ken“, so Mar­cus Peter­mann von der BRK ‑Kreis­was­ser­wacht Bam­berg. Die Aus­bil­dung zum Was­ser­ret­ter umfasst meh­re­re Modu­le. Das Modul 1 beinhal­tet die Sani­täts­aus­bil­dung. Das Modul 2 besteht aus dem Ein­satz­trai­ning Was­ser­wacht. Hier wer­den u.a. das Ret­ten mit dem Motor­boot, Ret­tung eines Tau­chers und wei­te­re medi­zi­ni­sche Not­fäl­le auch an Land geschult und geübt. Im Modul 3 wird die Basis­aus­bil­dung Fließ­ge­wäs­ser aus­ge­bil­det. Hier ler­nen die Teil­neh­men­den den Umgang mit Fließ­ge­wäs­sern in Theo­rie und Praxis.

Modul 4 besteht aus dem regio­na­len Ein­satz­trai­ning, wie der Ein­satz einer Schnell­ein­satz­grup­pe, die Orga­ni­sa­ti­on im Kata­stro­phen­ein­satz und der Eis­ret­tung. „Die Aus­bil­dung unse­rer Ein­satz­kräf­te ist – wie sich hier wie­der gezeigt hat – mit einem gro­ßen Auf­wand ver­bun­den. Aber nur gut aus­ge­bil­de­te Ret­ter kön­nen in Not­si­tua­tio­nen auch ent­spre­chend agie­ren. Auch zeigt sich immer wie­der, dass unse­re Ein­satz­kräf­te das best­mög­li­che Mate­ri­al benö­ti­gen und ver­die­nen! Nicht nur Boo­te und Fahr­zeu­ge, son­dern auch funk­tio­nel­le Ein­satz­klei­dung und Ein­satz­ma­te­ria­li­en, wie Was­ser­ret­ter­wes­ten, ‑Anzü­ge und Hel­me“, so BRK-Kreis­vor­sit­zen­der, MdL Hol­ger Dre­mel. Die Aus­bil­der kamen aus den Kreis­was­ser­wach­ten Bam­berg, Forch­heim, Kulm­bach, Bay­reuth, Coburg und vom Was­ser­wacht-Bezirk Ober-/Mit­tel­fran­ken. Unter­stützt wur­den sie durch Hel­fer aus der Kreis­was­ser­wacht Bam­berg und Forch­heim für Küche und Ver­pfle­gung, als Mimen und zur Absi­che­rung an den Stationen.