Am Don­ners­tag den 18.Juli fin­det ab 14:00 Uhr die nächs­te Exkur­si­on durch das idyl­li­sche und auto­freie Klum­per­tal bei Pot­ten­stein statt. Treff­punkt ist am Wan­der­park­platz ober­halb der Schüt­ters­müh­le in Rich­tung Kir­chen­bir­kig, Dau­er ca. 1,5 Stun­den. Teil­nah­me kos­ten­los, Anmel­dung erfor­der­lich: 09243 / 70841. Die Exkur­si­on fin­det ab 5 Per­so­nen statt, maxi­ma­le Teil­neh­mer­zahl: 15. Die Lei­tung hat Tho­mas Bernard.