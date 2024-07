1000 Jah­re nach sei­nem Tod gedach­te das Erz­bis­tum mit dem Hein­richs­fest sei­nes Patrons und Grün­ders – Erz­bi­schof Gössl: „Er beug­te vor Gott sein Haupt“

1000 Jah­re nach dem Tod von Kai­ser Hein­rich II. hat das Erz­bis­tum Bam­berg mit dem Hein­richs­fest sei­nes Patrons und Bis­tums­grün­ders gedacht. In einem Fest­got­tes­dienst auf dem Dom­platz sag­te Erz­bi­schof Her­wig Gössl am Sonn­tag, die Ver­bun­den­heit und tie­fe Dank­bar­keit für die Grün­dung des Bis­tums sei­en bis heu­te spür­bar. Es sei frag­lich, ob ohne die­se Initia­ti­ve des hei­li­gen Kai­sers heu­te in Bam­berg von einer Stadt-Geschich­te gespro­chen wer­den könn­te. „Von daher haben wir allen Grund, heu­te zu fei­ern“, so der Erzbischof.

Das Wir­ken Hein­richs sei ange­trie­ben vom Glau­ben an Gott und das ewi­ge Leben. Des­halb habe er das Bis­tum, Kir­chen, Schu­len und Klös­ter gegrün­det und das kari­ta­ti­ve Enga­ge­ment geför­dert. „Die Men­schen soll­ten erfah­ren, wer der Grund allen Lebens ist. Sie sol­len die Gegen­wart des leben­di­gen Got­tes fei­ern, und sie soll­ten spü­ren, dass sich der Schöp­fer auch sorgt um das irdi­sche Leben sei­ner Geschöp­fe“, sag­te Bischof Gössl und füg­te hin­zu: „Weil Kai­ser Hein­rich ganz fest mit der Wirk­lich­keit des ewi­gen Lebens gerech­net hat, dar­um konn­te er sich mit aller Kraft und Ener­gie für die­se irdi­schen Belan­ge ein­set­zen, ohne Rück­sicht auf sich selbst und auf die eige­ne Gesund­heit zu nehmen.“

Des­halb ste­he die­ses Jahr im Erz­bis­tum Bam­berg auch unter dem Mot­to „End-lich Leben“. Der dop­pel­deu­ti­ge Aus­druck gebe die Lebens- und Glau­bens­hal­tung des Hei­li­gen wie­der, „der als Kai­ser mit bei­den Bei­nen auf der Erde stand und Real­po­li­tik betrieb, zugleich aber mit dem Haupt auf den Him­mel aus­ge­rich­tet war, auf Gott, vor dem er das Haupt beugte“.

Zum Fest­got­tes­dienst auf dem Dom­platz waren bei strah­len­dem Son­nen­schein über 2000 Men­schen gekom­men, unter ihnen auch zahl­rei­che Ver­tre­ter aus Poli­tik und Gesell­schaft sowie Ver­tre­ter des Hein­richs­or­dens und zwei gro­ße Pil­ger­grup­pen aus den USA.

Das Hein­richs­fest begann bereits am Mitt­woch im Dom mit der Eröff­nung der Raum­in­stal­la­ti­on „Memo­ria. Im Licht“. Am Don­ners­tag wur­den in einer Eucha­ris­tie­fei­er die Häup­t­er­re­li­qui­en von Hein­rich und Kuni­gun­de im Altar­raum aus­ge­stellt, musi­ka­lisch beglei­tet von den Mäd­chen­kan­to­rei­en aus Bam­berg und Müns­ter. Zu den wei­te­ren musi­ka­li­schen Höhe­punk­ten im Pro­gramm zähl­ten für die Klas­sik­freun­de ein Kon­zert mit den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern und Ehren­di­ri­gent Her­bert Blom­stedt sowie für die Rock­fans auf dem Dom­platz ein Auf­tritt des Bam­ber­ger Musi­kers Egon Herrn­le­ben, der als Fina­list der Show „Voice of Ger­ma­ny“ bekannt wur­de. Am Sams­tag wur­de in der Alten Hof­hal­tung erst­mals eine „Silent Dis­co“ mit Kopf­hö­rern angeboten.

Nach dem Fest­got­tes­dienst am Sonn­tag bestand die Mög­lich­keit, Stän­de der Ver­bän­de, Ver­ei­ne und Ein­rich­tun­gen des Erz­bis­tums Bam­berg zu besu­chen. Auf das The­ma Miss­brauch mach­ten Ver­tre­ter des Betrof­fe­nen­bei­rats auf­merk­sam, die als Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung stan­den. Auf der Dom­platz­büh­ne gab es ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Musik, Tanz, Kampf­sport und Show­akro­ba­tik. Den Abschluss bil­de­te am Sonn­tag­nach­mit­tag die Pon­ti­fi­kal­ves­per mit Erz­bi­schof Gössl im Dom.

Das Hein­richs­fest fin­det jedes Jahr am zwei­ten Juli-Wochen­en­de statt und erin­nert an den Bis­tums­grün­der, den hei­li­gen Kai­ser Hein­rich II., der am 13. Juli 1024 gestor­ben ist.