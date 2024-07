„Sie haben sich aber gut ver­steckt, Sie sind doch Herr Nussel – oder?“, sag­te ein Mit­ar­bei­ter des Besu­cher­diens­tes. Die Ant­wort: „Bin ich, aber sein Bru­der.“ Die knapp 100 Teil­neh­me­rIn­nen an der Land­tags­fahrt auf Ein­la­dung von MdL Wal­ter Nussel staun­ten nicht schlecht, als sie den „dop­pel­ten Nussel“ im Ple­nar­saal des Maxi­mi­lia­ne­ums in Mün­chen erleb­ten. Zum ers­ten Mal, so sag­te Mar­tin Nussel, habe er sich zusam­men mit sei­ner Frau an einer sol­chen Fahrt betei­ligt. Mit zwei Bus­sen der Wachen­ro­ther Fir­ma Gals­ter war es von Oberreichenbach/​Niederndorf und Erlan­gen gen Lan­des­haupt­stadt gegan­gen. Dort stand zuerst die Besich­ti­gung der Staats­kanz­lei mit dem beein­dru­cken­den Kup­pel­saal, der Oran­ge­rie, der Arca­den­bau­ten usw. auf dem Pro­gramm. Anschlie­ßend ging es zum Mit­tag­essen in den Hof­bräu-Kel­ler. Im Land­tag folg­te danach eine „fil­mi­sche Füh­rung“, ehe Wal­ter Nussel sei­nen Gäs­ten Rede und Ant­wort stand. Er sprach über sei­ne Arbeit als Abge­ord­ne­ter und obers­ter Ent­bür­kra­ti­sie­rer der Staats­re­gie­rung, über Pra­xis- und Fit­ness-Check für Behör­den und hör­te sich auch die Wün­sche und Anre­gun­gen sei­ner Gäs­te gedul­dig an.