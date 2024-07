Die LfA bie­tet flä­chen­de­ckend in Bay­ern regel­mä­ßig und kos­ten­los Bera­tungs­ta­ge in Zusam­men­ar­beit mit regio­na­len Part­nern (Kam­mern und Wirt­schafts­för­de­run­gen) an. Hier kön­nen sich inter­es­sier­te Unter­neh­mer über För­der­mög­lich­kei­ten infor­mie­ren und sich auf die­ser Grund­la­ge bes­ser auf das Gespräch mit Ihrer Haus­bank vor­be­rei­ten. Bei Ihrer Haus­bank erfolgt die Bean­tra­gung des För­der­kre­dits. Die Bera­tungs­ta­ge wer­den als per­sön­li­che Ter­mi­ne bzw. tele­fo­nisch oder online durch­ge­führt. Der nächs­te Bera­tungs­tag für eine per­sön­li­che Bera­tung fin­det am 23. Juli 2024 im Land­rats­amt Lich­ten­fels statt. Bera­ter vor Ort ist Rüdi­ger Laß. Anmel­dun­gen für den Bera­tungs­ter­min am Diens­tag, den 23. Juli 2024 in Lich­ten­fels sind tele­fo­nisch unter 09571/ 18 1500 oder per Mail unter wirtschaftsfoerderung@​landkreis-​lichtenfels.​de bis zum 19. Juli möglich.