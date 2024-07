Sie möch­ten Ihr Haus bar­rie­re­frei umge­stal­ten, wis­sen aber nicht, wor­auf Sie ach­ten müs­sen? Sie benö­ti­gen Hil­fe bei der Umge­stal­tung Ihrer Fir­men­web­site hin­sicht­lich Bar­rie­re­frei­heit und Leich­ter Spra­che? Wel­che För­de­rungs­mög­lich­kei­ten gibt es für Ihr Vor­ha­ben? Für Bar­rie­re­frei­heit in mög­lichst allen Lebens­be­rei­chen setzt sich die Bera­tungs­stel­le Bar­rie­re­frei­heit der Baye­ri­sche Archi­tek­ten­kam­mer ein. Geför­dert vom Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les bie­tet sie an 18 Stand­or­ten in Bay­ern kos­ten­freie Erst­be­ra­tun­gen an. Das Bera­tungs­an­ge­bot kann von Pri­vat­per­so­nen, Fach­leu­ten, Insti­tu­tio­nen, Fir­men sowie Städ­ten und Gemein­den in Anspruch genom­men wer­den. Die The­men umfas­sen bar­rie­re­frei­es Bau­en, Wohn­for­men im Alter, bar­rie­re­frei­es Inter­net bis hin zur Leich­ten Spra­che. Und selbst­ver­ständ­lich geht es auch dar­um, wie ent­spre­chen­de Maß­nah­men geför­dert wer­den können.

Die nächs­ten Bera­tungs­ter­mi­ne fin­den statt am

- Mitt­woch, 31. Juli 2024, 15.00 bis 17.00 Uhr, sowie

- Mitt­woch, 25. Sep­tem­ber 2024, 15.00 bis 17.00 Uhr

jeweils im Land­rats­amt Lich­ten­fels, Kro­nacher Stra­ße 30, 96215 Lich­ten­fels. Bar­rie­re­frei­er Zugang zum Haupt­ge­bäu­de ist vorhanden.

Ansprech­part­ner und Fach­be­ra­ter vor Ort ist Archi­tekt Dipl.-Ing. (FH) Mar­tin Göh­ring. Eine Anmel­dung ist erforderlich:

Tel. 089 ‑139880 – 80 (Mo. bis Fr. jeweils von 8 bis 12 Uhr) oder per E‑Mail unter info@​beratungsstelle-​barrierefreiheit.​de.

Wei­te­re Infos zum Ablauf eines Bera­tungs­ter­mins, den Stand­or­ten in Bay­ern sowie zu den Bera­te­rin­nen und Bera­tern infor­miert der aktu­el­le Infor­ma­ti­ons­fly­er unter www​.bera​tungs​stel​le​-bar​rie​re​frei​heit​.de.