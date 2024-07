Die The­men der Sendung:

Wenn Mama trinkt und Papa zockt: Hil­fe für Kin­der (Bamberg/​Oberfranken)

Spiel- und Dro­gen­miss­brauch, Alko­hol­ab­hän­gig­keit – Süch­te wie die­se sind in vie­len Fami­li­en All­tag. Die Erwach­se­nen sind die Betrof­fe­nen, aber ihre Kin­der lei­den mit. Exper­ten schät­zen, dass rund drei Mil­lio­nen Kin­der in Deutsch­land in sucht­be­las­te­ten Eltern­häu­sern auf­wach­sen. Sie ste­hen vor beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen, erle­ben oft Ver­nach­läs­si­gung, emo­tio­na­le Belas­tung und sozia­le Iso­la­ti­on. Ihr Risi­ko liegt hoch, spä­ter selbst süch­tig zu wer­den. Doch immer mehr Aktio­nen len­ken nun den Blick auf die­se „ver­ges­se­nen Kin­der“ und bie­ten Unter­stüt­zung an. Dazu gehört in Bam­berg das päd­ago­gi­sche Pro­jekt „Wild­fang“ der Cari­tas Bam­berg-Forch­heim und das Schul­thea­ter-Stück „Nur ein Pul­li“. Jedes Jahr fin­det zudem eine bun­des­wei­te Akti­ons­wo­che zum The­ma statt.

Gefähr­li­cher Bade­spaß: Die Was­ser­wacht übt den Ernst­fall. (Alzenau/​Unterfranken)

Gera­de im Som­mer zieht es vie­le Men­schen an die frän­ki­schen Bade­seen. Doch dort lau­ern auch Gefah­ren. Die Haupt­grün­de für Bade­un­fäl­le sind man­geln­de Schwimm­fä­hig­keit, Erschöp­fung und Über­schät­zung. 2023 sind in Deutsch­land 378 Men­schen ertrun­ken. Um im Not­fall hel­fen zu kön­nen, leis­ten Ehren­amt­li­che groß­ar­ti­ge Arbeit in ihrer Freizeit.

Hel­fer in Not: Feu­er­weh­ren suchen Nach­wuchs. (Roth, Nürnberg/​Mittelfranken)

Eine neue Stu­die zu akti­ven Hel­fern der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr zeigt, dass es in gut 15 Jah­ren ein Drit­tel weni­ger Ein­satz­kräf­te geben wird. Es kom­men ein­fach zu wenig jun­ge Leu­te nach. Für vie­le kommt ein zeit­rau­ben­des Ehren­amt nicht infra­ge. Wie kann man Kin­dern den Ein­satz bei der Feu­er­wehr schmack­haft machen? Damit hat sich jetzt ein For­scher­team der TH Nürn­berg beschäftigt.

Mit Ham­mer und Mei­ßel: ein Mühl­stein für Pfaf­fen­ho­fen (Pfaf­fen­ho­fen b. Burgbernheim/​Mittelfranken)

Wolf­gang Stra­kosch schlägt sei­nen letz­ten Mühl­stein. Der 72-Jäh­ri­ge hat sich dafür einen beson­de­ren Ort aus­ge­sucht: eine Müh­le in Pfaf­fen­ho­fen bei Burg­bern­heim. Hier bie­tet Tho­mas Schmie­de­ke inter­ak­ti­ve Müh­len­füh­run­gen für Kin­der an.

Unter­wegs mit Kir­sche und Co: das Streu­obst­wie­sen-Café (Hesselberg/​Mittelfranken)

Frü­her waren die Bau­ern in wei­ten Tei­len Fran­kens arm. Die Hän­ge sind steil, der Boden schlecht, Acker­bau oft nicht mög­lich – ob in der Frän­ki­schen Schweiz oder am Hes­sel­berg. Die Lösung: Streu­obst­wie­sen. Bäu­me mit Obst, dar­un­ter eine Wie­se als Fut­ter­platz für Scha­fe, Zie­gen oder Rin­der. Die Ern­te­zeit beginnt lang­sam. Kir­schen und man­cher­orts auch die ers­ten Zwetsch­gen hän­gen an den Bäu­men. Bes­te Zeit also für einen Aus­flug. Und damit die Spa­zier­gän­ger auch mal eine Pau­se machen kön­nen, gibt‘s das mobi­le Streuobstwiesen-Café.

Schät­ze des Gar­tens: Rezep­te aus Rosenblüten

Vor 20 Jah­ren haben Nata­scha Ket­ten­acker und ihr Mann einen alten Hof samt Streu­obst­wie­se gekauft. In mühe­vol­ler Arbeit ist dar­aus ein wun­der­ba­res Zuhau­se für die gan­ze Fami­lie ent­stan­den. Und wenn die Rosen blü­hen, strömt ein wun­der­ba­rer Duft über die Wie­sen – und durch ihre Küche.

