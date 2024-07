Hans-Peter Jan­der vom Sach­ge­biet Stra­ßen­bau bei der Regie­rung von Ober­fran­ken fiel der pas­sen­de Begriff des „Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­pro­jekts“ ein, als das letz­te Ele­ment der Ebers­dor­fer Orts­um­ge­hung für die Kreis­stra­ße CO 13 für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wur­de. Mit dem neu­en Bahn­be­gleit­weg von der Unter­füh­rung in der Garn­stad­ter Stra­ße in Rich­tung Frie­sen­dorf ist das größ­te Stra­ßen­bau­pro­jekt in der jün­ge­ren Geschich­te des Land­krei­ses Coburg kom­plett fertig.

Mit Gesamt­kos­ten von rund 23 Mil­lio­nen Euro – auf­ge­teilt zwi­schen der Bahn, dem Bund, dem Land­kreis Coburg und der Gemein­de Ebers­dorf bei einem Eigen­an­teil von rund 2,5 Mil­lio­nen Euro für den Land­kreis – ist die Ebers­dor­fer Umge­hung ein dicker Bro­cken gewor­den. Aber nicht nur aus finan­zi­el­ler Sicht. Land­rat Sebas­ti­an Straubel erin­ner­te bei der Ver­kehrs­frei­ga­be des Begleit­we­ges auch an die extrem lan­ge Zeit­schie­ne: „Wir sind froh, dass wir über 35 Jah­re nach den ers­ten Ideen zu einer Umge­hung end­lich einen Schluss-Strich zie­hen können.“

Im Gesamt­vo­lu­men des Groß­pro­jek­tes stel­le der Begleit­weg frei­lich nur eine eigent­lich klei­ne Bau­maß­nah­me dar – doch sie habe ins­be­son­de­re für den Rad­ver­kehr eine gro­ße Bedeu­tung, ergänz­te der Land­rat: „Mit der Ver­kehrs­frei­ga­be des Bahn­be­gleit­we­ges ist unse­re Mobi­li­täts­re­gi­on ein Stück attrak­ti­ver gewor­den.“ Rund 260.000 Euro kos­te­te nach Anga­ben von Sebas­ti­an Straubel das knapp 400 Meter lan­ge Stück an der Bahn­stre­cke ent­lang vom Ebers­dor­fer Orts­kern Rich­tung Westen.

Fast genau die Hälf­te der Kos­ten ist durch die inno­va­ti­ve Beleuch­tung für den Begleit­weg ent­stan­den. Die Leuch­ten ent­lang der Stre­cke wer­den nachts über Bewe­gungs­sen­so­ren akti­viert. „Das bedeu­tet nicht nur mehr Sicher­heit für Rad­fah­rer und den land­wirt­schaft­li­chen Ver­kehr, son­dern auch einen deut­lich nied­ri­ge­ren Ener­gie­ver­brauch“, sag­te Bernd Rei­sen­we­ber. Für den Ebers­dor­fer Bür­ger­meis­ter ist der Begleit­weg damit das „i‑Tüpfelchen“ für die Umge­hung der CO 13, die bereits 2017 offi­zi­ell für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wurde.

Der Aspekt der Sicher­heit hat­te auch für Hans-Peter Jan­der eine zen­tra­le Bedeu­tung. Mit der Schlie­ßung des Bahn­über­gangs in der Garn­stad­ter Stra­ße sei im Zuge der neu­en Umge­hung ein poten­zi­el­ler Gefah­ren­punkt ver­schwun­den. Mit Ver­weis auf die rund 50 Per­so­nen, die pro Jahr in Deutsch­land bei Unfäl­len an Bahn­über­gän­gen ums Leben kom­men, sag­te der Ver­tre­ter der Regie­rung von Ober­fran­ken: „Jeder besei­tig­te Bahn­über­gang ist ein wert­vol­ler Bei­trag zur Verkehrssicherheit.“

Den kirch­li­chen Segen für den neu­en Begleit­weg und alle sei­ne künf­ti­gen Benut­zer spen­de­ten Pfar­rer Andre­as Neeb (evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de Ebers­dorf-Groß­garn­stadt) und Pater Dr. Peter Uzor (katho­li­sche Pfar­rei St. Otto Ebersdorf).