Seit 25 Jah­ren im Ein­satz für hilfs­be­dürf­ti­ge Menschen

„Ani­ta Lorz sorgt seit mehr als 25 Jah­ren dafür, dass hilfs­be­dürf­ti­ge Men­schen im Land­kreis Lich­ten­fels eine ihren Bedürf­nis­sen ent­spre­chen­de Beför­de­rung erhal­ten. Sie ist mit Leib und See­le Fahr­dienst­lei­te­rin und ermög­licht mit viel Lei­den­schaft und Enga­ge­ment unse­ren Fahr­gäs­ten eine sehr wich­ti­ge, aber nicht selbst­ver­ständ­li­che Mobi­li­tät.“ Mit die­sen Wor­ten hob der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak die Leis­tung von Ani­ta Lorz her­vor, die kürz­lich ihr 25jähriges Dienst­ju­bi­lä­um als Lei­te­rin des BRK-Fahr­diens­tes im Land­kreis Lich­ten­fels bege­hen konn­te. „Wir sind sehr froh, eine solch hoch­mo­ti­vier­te Lei­tungs­kraft seit vie­len Jah­ren in unse­ren Rei­hen zu haben und wis­sen die Fahr­gäs­te bei ihr immer in aller­bes­ten Hän­den“, so Tho­mas Petrak lobend weiter.

Ani­ta Lorz lern­te zunächst einen medi­zi­ni­schen Beruf und arbei­te­te knapp 20 Jah­re in einer Arzt­pra­xis. Im Jahr 1999 trat sie dann als Ver­wal­tungs­kraft in den BRK-Kreis­ver­band Lich­ten­fels ein und über­nahm dort schnell die Koor­di­na­ti­on des BRK-Fahr­diens­tes. Dane­ben orga­ni­sier­te sie über vie­le Jah­re auch die Durch­füh­rung der Ers­ten-Hil­fe-Kur­se im Land­kreis Lich­ten­fels, bei denen sie auch selbst häu­fig als Aus­bil­de­rin im Ein­satz war. Seit dem Jahr 2015 fun­giert Ani­ta Lorz zusätz­lich auch als Stv. Lei­te­rin der Abtei­lung Sozia­le Diens­te, in der ver­schie­de­ne Ein­rich­tun­gen und Dienst­leis­tun­gen, wie z.B. das BRK-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Michel­au, die BRK-Jugend­treffs oder der BRK-Menü­se­rvice Essen auf Rädern zusam­men­ge­führt sind.

Das Haupt­au­gen­merk von Ani­ta Lorz galt und gilt jedoch dem BRK-Fahr­dienst. Unter ihrer Lei­tung nahm der Fahr­dienst des Roten Kreu­zes in den ver­gan­ge­nen Jah­ren eine enor­me Ent­wick­lung. Die Fahr­zeug­flot­te wuchs von zwei auf 13 Fahr­zeu­ge und hält spe­zi­el­le Aus­stat­tung, wie z.B. Tra­ge­stüh­le und Lie­gen, vor. Heu­te wer­den jähr­lich rund 16.000 Beför­de­run­gen durch­ge­führt – für Men­schen, die auf­grund von Alter, Krank­heit oder Behin­de­rung nicht selbst mobil sind, die z.B. auf den Roll­stuhl ange­wie­sen sind und auch nicht die übli­chen Ver­kehrs­mit­tel nut­zen kön­nen. Mehr als 40 Mitarbeiter/​innen im Haupt- und Neben­amt, dar­un­ter auch vie­le Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst­leis­ten­de, sind in einem Team unter der Füh­rung von Ani­ta Lorz beschäf­tigt. Der Fahr­dienst des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels ist damit heu­te einer der größ­ten des Roten Kreu­zes in ganz Bayern.

Die­se erfolg­rei­che Ent­wick­lung sei, wie der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak aus­führ­te, auf die lei­den­schaft­li­che Arbeit von Ani­ta Lorz als ver­ant­wort­li­che Lei­tungs­kraft zurück­zu­füh­ren. Tho­mas Petrak beton­te abschlie­ßend: „Ani­ta Lorz ist eine Rot­kreuz­le­rin, die mit ihrer Ein­satz­freu­de beein­druckt. In ande­ren Bran­chen kann man Arbeit auch mal lie­gen las­sen – das geht hier nicht und so sind die 25 Dienst­jah­re von Ani­ta Lorz vor einem beson­de­ren Hin­ter­grund zu sehen.“